Oproep: wat is uw mooiste wandelroute?

We wandelen wat af, nu we in beweging moeten blijven. Dat deed ons afvragen: welke wandelroutes moeten we op onze to do-list zetten?

Zeker met mooi weer trekken we graag de wandelschoenen aan. Nu we vanwege de coronacrises het wandelen social distance-verantwoord moeten doen, is VRIJ op zoek naar de mooiste nog onbekende wandelroutes in Nederland. Welke route is uw favoriet? Welke omgeving verraste u het meest? Welk pad is de onontdekte parel van Nederland? Mail uw tips naar [email protected]. Een bloemlezing van de tips wordt gepubliceerd in VRIJ Magazine van zaterdag.