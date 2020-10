Getest: dit zijn de lekkerste speculaasbrokken

Het is natuurlijk vragen om ellende als je na een nationale speculaasbrokkentest met enkel banketbakkers een kritische blik werpt op dit product dat in supermarkten wordt verkocht. Maar misschien zouden we verrast worden.

Speculaas heette niet altijd speculaas. Het zou voor de 19e eeuw klaaskoek hebben geheten, een verwijzing naar de heilige Sint Nicolaas die op het koekje werd afgebeeld. En heiligen vereren was taboe in protestantse kringen...

Waarom toch het woord speculaas? De meest gangbare verklaring is het Latijnse woord speculum (spiegel) omdat een speculaaspop het spiegelbeeld is van de prent op de koekplank waarmee het werd gevormd. Die pop- en rokvorm hebben de meeste supers niet meer. Alleen bij Albert Heijn vonden we een rokvormige brok: een van de weinige met amandelen.

Dan de test. Waar is toch de roomboter gebleven? Alle fabrikanten gebruiken goedkopere plantaardige oliën voor hun brokken, helaas vaak ook palmolie. Dat proef je. De identieke donkere brokken van Vomar en Dirk/Delamarkt vielen als eerste af, waarbij het vermoeden bestond dat ze uit dezelfde fabriek komen. „Beetje bittere nasmaak en te zoet. Waar zijn de speculaaskruiden?”

De tweede variant van Vomar, gebakken door Bakkers Weelde, deed het beter. Uiteindelijk staken er twee met kop en schouders bovenuit: de brokken van EkoPlaza en de iets luxere brok van Albert Heijn. De rest kon er heus mee door, maar verschilden onderling nauwelijks, daarom deze week drie supers op een derde, laatste plek.

1)

Oké, de brok van EkoPlaza was dan wel „aan de zachte kant”, maar de smaak van deze speculaasbrokken (met amandelschaafsel) was verreweg het beste. „Je proeft duidelijk speculaaskruiden.” „Hier wil ik meer van.” €0,78 per 100 gram

2)

De iets luxere speculaasbrok van Albert Heijn, waarbij de halve amandelen er wat rommelig op waren gekwakt. „Lekkere subtiele smaak.” €0,44 per 100 gram

3)

De brokken van Sondey, te koop bij Lidl, deden het best aardig. „Lekker knapperig en oké op smaak gebracht.” Een ander vond deze „toch echt te zoet”. €0,20 per 100 gram

4)

Daar is Albert Heijn weer met de meer basic variant brokken, die uiterlijk erg lijken op de geëlimineerde brokken, maar die iets beter smaakten. „Lekker bros. Een brok zoals je hem verwacht.” €0,31 per 100 gram

5)

De andere brokken van Vomar (Bakkers Weelde) deden het veel beter dan hun andere variant. „De smaak is prima in orde”, maar men vond ook dat de koek „erg snel verkruimelt in je mond”. €0,23 per 100 gram