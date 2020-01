Recept van de dag: mosselen met crème fraîche

Nodig voor 2 tot 3 personen:

• 1 zak mosselen

• 1 glas water

• 1 glas droge witte wijn

• 1 kruidenboeket (tijm, laurier en peterselie)

• 1 sjalotje, gesnipperd

• 3 dl crème fraîche

• zuurdesem stokbrood

• bosje radijs

• peper en zout

Bereiding:

Dit keer gebruiken we de ouderwetse kookmethode, maar let op, wel snel. Breng water, witte wijn en een kruidenboeket en wat sjalotjes aan de kook. Doe de mosselen bij het hete vocht. Desnoods in porties. Vuur zeer hoog, omscheppen, nog even tot de mosselen openstaan. Schep ze uit het hete vocht, hou ze apart in een warme schaal. Kook eventueel een tweede porties. Schep uit en bewaar warm.

Zeef het kookvocht door een kaasdoek. Er zit namelijk altijd een heel klein beetje zand in.

Zet hoog op en laat flink inkoken. Dan klopt je er de crème fraîche door, reduceer nog een beetje tot je een dikke saus hebt. Zout hoeft niet, peper wel. Giet de saus over de warme mosselen.

Ja, en de rest weet je. Zoek een bakker die echt zuurdesemstokbrood maakt. En dan het stokbrood door de saus halen. Lekker met radijsjes die even met een beetje zout hebben gestaan.