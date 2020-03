Hoe lang kan deze coronapandemie duren?

Viroloog Ab Osterhaus: „Daar kan niets met zekerheid over worden gezegd omdat het over een nieuw virus gaat. Als je kijkt naar influenza - griep - dan waart het hier een paar maanden rond en dan gaat het naar het zuidelijk halfrond en komt het een jaar later weer terug. Maar als we kijken naar de data uit China - als die kloppen - dan zien we dat zij de epidemie in ongeveer drie maanden onder controle hebben gekregen. Daarbij was wel sprake van een totale lock-down. Dus ik zou zeggen: zeker drie maanden in ons land.”

Bij andere corona-virussen wordt - zonder ingrijpen - ongeveer 40 tot 70% van de bevolking geïnfecteerd. Hierbij bouwt het lichaam weerstand op. Osterhaus: „Dan gaat het naar de andere helft van de wereld en komt het weer terug. Meestal slaat het de tweede keer minder hard toe omdat het grootste deel van de bevolking al weerstand heeft opgebouwd.”

Zikavirus

Er zijn ook pandemieën geweest, zoals het Zikavirus, die maar één keer mensen ziek maakte en daarna niet meer terugkwam. Osterhaus: „Dat veroorzaakte milde symptomen met koorts en was vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen en de foetus. Het werd overgebracht door de gelekoorts-mug. Kennelijk zijn we er immuun voor geraakt.”

Maar een epidemie kan ook lang duren. In 2014 werd ebola uitgeroepen tot epidemie en nog steeds zijn er uitbraken in Afrika. Deze ziekte heeft inmiddels ruim 11.000 doden geëist.