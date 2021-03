Hier vier je komende woensdag volledig coronaproof St. Patrick's Day

Moet je nog wel even weten wat proost in het Iers is: sláinte! Uitgesproken als slawn-cha.

Woensdag 17 maart klinkt dat in heel wat Ierse huiskamers over de hele wereld. Hun St. Patrick’s Day, normaal gesproken een dag van optochten, muziek en pub-bezoek, is van oudsher een internationaal feest.

In Amerika en Canada wordt het uitgebreid gevierd, maar ook steeds vaker in Europa. Mooie traditie is het groen uitlichten van iconische gebouwen en plekken, zoals de London Eye, de Toren van Pisa en de Niagara Falls. Bij ons in Nederland wordt onder andere het Delftsblauwe ‘Kussende Paar’ in Amsterdam in het groen gezet.

Tijdens het online St. Patrick's Day at Home Live concert op 17 maart kan iedereen van 20.00 tot 21.30 (Nederlandse tijd) meedoen via een livestream (te vinden via ierland.nl) vanuit drie beroemde pubs in Ierland. Met een optreden van de Shamrock Tenors, een dansles van de beroemde Riverdance groep en die Guinness dus. Ook te vinden via Youtube #StPatricksDayAtHome.