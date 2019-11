Spreekuur: bloedinjectie goed idee tegen tenniselleboog?

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een huisarts, tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog elke week een medische vraag van een lezer. Deze week: „Mijn man is schilder en heeft al een paar weken flink last van zijn rechter elleboog. Als hij met de kwast in de weer is, doet het erg pijn aan de buitenzijde. Nou had ik gelezen op het internet dat je een injectie in je elleboog kunt krijgen met je eigen bloed. Is dat een goed idee?”