Suzuki Jimny ideaal voor boswachterij Horsterwold

Foto’s: Martijn Bravenboer

Takken schuren langs de spatborden, zonnestralen worden verstrooid door stofdeeltjes, het koetswerk schommelt wild en het onderstel bonkt op de bikkelharde kleigrond. Een Suzuki Jimny wordt behendig over een onverhard pad gestuurd. Spiegels vlak langs de boomstammen en het rijdende kantoor schudt op zijn ladderchassis.

Deze werkplek is gelegen in het grootste aaneengesloten loofbos van West-Europa: het vijftig jaar geleden aangelegde Horsterwold in Flevoland. Ingeklemd tussen de randmeren en de provinciale wegen is dit de 5500 hectare grote habitat van boswachter Vincent Troost (28) en zijn compacte terreinauto: de Suzuki Jimny.

In het bosbeheer staan drie B’s centraal, verduidelijkt Troost: „Beschermen, beleven en het bos benutten. Eigenlijk zijn mijn collega’s en ik de huisbaas van het Horsterwold.”

Hoewel de boswachter een ambtenaar is, moet Staatsbosbeheer tegenwoordig zijn eigen boontjes doppen. De begroting bestaat voor 15% uit een rijksbijdrage, 35% uit provinciale subsidies en de rest komt uit eigen inkomsten, onder meer via houtverkoop of pacht. In colonne rijden we over het asfalt, richting een van de versperde ingangen van het bos.

Bumper

„Kijk”, zegt Troost terwijl hij een slagboom ontgrendelt, omhoog tilt en opzij legt. „Op dit soort paden met een hoge rug reed ik met mijn vorige dienstauto, een Volkswagen Caddy met vierwielaandrijving, geregeld de bumper eraf.”

De autokeuze is dan ook belangrijk, want deze boswachter rijdt jaarlijks zo’n 20.000 kilometer, merendeels offroad. Hij zit de helft van zijn 40-urige werkweek in de wagen en de komende zes jaar staat zijn ’bureaustoel’ in deze geleasete Jimny. Hij zou er niet mee op vakantie hoeven, omdat de viercilinder op de snelweg veel toeren maakt en zijwindgevoelig is, maar als gereedschap is de Suzuki ideaal. „Licht, compact, overzichtelijk en met een korte draaicirkel. De stoelverwarming is onmisbaar tijdens de winter en de Jimny is echt gemaakt voor offroad-doeleinden”, stelt hij.

Linksaf, rechtsaf, onder de takken door en soms er dwars doorheen. De remlichten floepen aan en we houden halt bij een stapel gekapte bomen. Vincent Troost wijst naar de stammen: „Onderdeel van mijn werk is bomen ’blessen’. Oftewel de goede met blauwe verf markeren en de slechte of zieke met rood aanstippen. Die laatste worden geveld.”

„Vooral de essentaksterfte is momenteel een groot probleem. Een kwart van het bos is aangetast door deze schimmelziekte. De kap wordt vervolgens uitbesteed en het resultaat zie je hier liggen.”

Overigens worden ook gezonde bomen gekapt. Staatsbosbeheer heeft namelijk een businessmodel waarin houtverkoop de belangrijkste bron van inkomsten is. Zeer gunstig in het Horsterwold, want dankzij de rijke grond groeit alles hier met factor twee.

Achtbaan

Diep in het bos volgen we een krappe mountainbikeroute. Als een achtbaan kronkelt het zandpad vol kuilen door de bossen. De smalle Jimny is in zijn element. Je vergeeft hem zijn tekortkomingen op het asfalt als je hem een keer door het terrein hebt gestuurd.

In vrijwel totale afzondering gaat de Suzuki-expeditie door. De boswachter is veelal op zichzelf aangewezen en zelfs het bereik van de smartphone loopt in het hart van het bos terug. Weleens in heikele situaties beland? „Ik ben nooit bedreigd, maar er gebeurt hier van alles wat niet voor onze ogen is bedoeld. Drugsdeals, borden vol kogelgaten, stropers, motorcrossers, nachtelijke feestjes en homo-ontmoetingsplekken. We zien veel en wijzen mensen indien nodig op hun ongewenste gedrag, maar daar houden de bevoegdheden op. Verbaliseren kan ik niet, bewijs aanleveren wel”, verklaart hij berustend.

De Jimny van de boswachter wijkt nauwelijks af van ons meegebrachte standaard-exemplaar. Het meest opvallende zijn de andere wielen met bredere terreinbanden. Verder kan Troost met een aangebrachte schakelaar in één keer alle verlichting uitzetten om in volledige duisternis te kunnen rijden.

Opgetogen opent hij een houten hek: „We rijden nu het mooiste stuk in, de Stille Kern. De natuur mag hier haar gang gaan. Het publiek hoeft de paden niet te volgen, maar kan vrij struinen.”

Het ziet er ruiger uit dan wat we al hebben gezien. Zwanen vliegen over, een kudde konikpaarden staat bij elkaar en in de heldere waterplassen bruist het van het leven. Ook is het vogelrijk.

Troost: „Een prachtig werkgebied, ook al is het aangelegd. Het is een voorrecht om er elke dag in door te brengen.”

Collega-auto’s

Staatsbosbeheer kent een groot wagenpark. Behalve de Suzuki Jimny gebruikt men onder meer de Volkswagen Caddy, VW Amarok, Toyota Hilux, Toyota RAV4, Dacia Duster 4WD, Land Rover Discovery VAN, Fiat Panda Cross 4x4, Renault Captur en Peugeot 2008. Ze hebben ook elektrische auto’s als de VW e-Golf, Nissan Leaf en Renault Zoe. Voor zwaar offroadgebruik of trekwerk zou men graag elektrische terreinauto’s willen inzetten, maar er is geen aanbod.