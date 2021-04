Recept van de dag: varkenskoteletten met balsamico

Boeren zijn evenmin gevoelig voor modegrillen, maar eten spannender dan het gezegde ons wil doen geloven. Dat geldt tenminste voor de Vlaamse boeren die in Bij de Boer (Uitgeverij Manteau) vertellen over hun leven en de wereld van melkvee, varkens, tomaten, asperges en appels. En ze delen bovendien familierecepten, zoals deze gelakte varkenskoteletten met balsamico.

Nodig voor vier personen:

- 4 takjes tijm

- 1 takje rozemarijn

- 4 varkenskoteletten

- 4 el zachte honing

- 3 el balsamicoazijn

- Boter

- Peper/zout

Bereiding:

Rits de blaadjes van de takjes tijm en rozemarijn. Hak de blaadjes fijn en doe de kruiden in een ondiepe schaal. Smeer de koteletten aan elke kant in met honing en wentel ze door de kruiden. Breng op smaak met peper en laat even trekken. Voeg dan 2 el balsamicoazijn toe en laat 2 uur marineren. Bak de koteletten in een hete pan met boter goudbruin, zet dan het vuur lager. Voeg de rest van de balsamicoazijn toe en laat sudderen. Als de saus stroperig is, kun je aan tafel. Proef wel of het niet te zoet of te zuur is. Dat los je op met wat balsamico of bruine suiker. Lekker met andijvie- of spinaziepuree.

Ook Nederlandse boeren hebben vast mooie familierecepten en verhalen. Laat het me weten, ik kom graag proeven!

r.bakhtali@telegraaf.nl