Bespaartips: hier vind je de beste aanbiedingen

Waar vind je de beste aanbiedingen? Vijf plekken waar ik geregeld mooie kortingen weet te scoren.

1. Ouderwetse folders. Ik heb dan wel een nee-nee-sticker, maar check die folders via reclamefolder.nl. Je kunt de folder opzoeken die je graag wilt bekijken en je krijgt de rest niet onder ogen.

Dat helpt me om in de aanbieding te kopen wat ik graag wil zonder impulsaankopen te doen.

2. Ken je het begrip cashback? Dat betekent dat je iets koopt en achteraf (een deel van) je geld terugkrijgt, bijvoorbeeld door een foto van het bonnetje te maken en deze in te sturen. Vaak zijn dit nieuwe producten die net op de markt zijn. Een website die hier heel groot in is, is scoupy.nl.

3. Op voordeelmuis.nl kun je alle aanbiedingen voor één product zien. Tik bijvoorbeeld ’fiets’ in en je krijgt alle fietsen met korting te zien. Een ideaal systeem dat veel zoekwerk bespaart.

4. Pepper.com is een fijne site met veel aanbiedingen. Let op dat .com, want pepper.nl is een datingsite. Check vooral spydeals.nl en needle.nl.

5. Kijk om je heen in de reguliere winkels. Sommige aanbiedingen staan niet in folders, maar gelden alleen in die ene vestiging. Bijvoorbeeld omdat ze overschot hebben of omdat de houdbaarheidsdatum nadert.

