Zamarra’s schoonmaakchallenge: dit is dé manier om je kledingkast op te ruimen

Haal alle kledingstukken uit de kast en leg ze op een berg. Wees eerlijk en hang alleen kleding terug die de juiste maat heeft, je goed staat en die je regelmatig draagt. Houd achter wat al lang ongedragen in de kast hangt, te klein of te groot is, niet lekker zit en kapot of verwassen is. Twijfelgevallen hang je andersom terug in de kast, dus met de opening van het kledinghaakje naar voren.

Pas na het dragen hang je het haakje goed; zo kun je over een paar maanden zien of je het kledingstuk hebt aangehad. Stop de rest van de kleding in een vuilniszak en gooi deze dadelijk achter in de auto zodat je deze kunt doneren.