Recept van de dag: brave burgers

Wat gaan we doen? We gaan naar de slager en halen per burger 50 gr bavette. En dat neem je mee naar huis. IJskoud leggen. Dan met een vlijmscherp mes heel, heel fijn snijden. Op smaak brengen met zout, peper en een paar druppels groene tabasco, wat worcestersaus. Heb je een hamburgerpers? Helemaal mooi. Kan echter ook met de hand en een vork. Vorm er burgers van en grill in een zeer hete pan even om en om. Echt alleen goed kleur geven. Dan open je een lekker broodje, even de open kanten roosteren in een koekenpan. Op het broodje een laagje Belze mayonaise, kappertjes, de burger, wat zeer fijngesneden en lekker aangemaakte blokjes tomaat en een gebakken eitje. Deksel erop! En raad eens wat? Je eet een super de luxe burger voor haast niets. Schenk er een fijne thee verrijkt met rozen bij, je zult versteld staan. Ach, eigenlijk wist je het al, eenvoud scoort altijd. Oh, en ik ben vandaag weer in Berlijn. Mijn zoon Finbarr trouwt vandaag zijn Mirte. Oh, hemel, ze zijn vegetarisch… Ssstt.

Nodig voor twee brave burgers:

• 100 gr bavette met het mes fijngesneden

• 2 theel kappertjes

• 2 eetl tomaat, ontveld en in blokjes gesneden

• 2 eetl mayonaise

• 2 eieren, in een ring gebakken

• groene tabasco

• zout en peper

• Worcestersaus