Dit mag nooit meer weg: artistiek geboortekaartje

Soms kun je helemaal verslingerd zijn aan een schilderij. De kleuren, de stijl: je raakt er niet op uitgekeken. Anne Maaike en Bart Ververs huurden in 2009 bij een kunstuitleen een doek van de Amsterdamse schilder Peter Maasdam, waarbij vooral Anne Maaike dat gevoel had. Beide echtelieden zijn grote kunstliefhebbers en er hangen verschillende bijzondere werken in huis.

Toen Anne Maaike enige jaren daarna zwanger bleek te zijn, besloot Bart iets leuks te doen met die voorliefde. Hij mailde kunstenaar Maasdam of hij wellicht Anne Maaike in dezelfde stijl zou willen schilderen? Misschien in meerdere versies? Dan zouden er duplicaatjes van kunnen worden gemaakt voor op de geboortekaartjes.

Zo geschiedde en Anne Maaike en Bart gingen uiteindelijk met zes schilderijen naar huis.

„Die zijn vervolgens elk in een oplage van vijftien stuks, in het klein, als 3D-schilderijtje op echt speciaal schilderpapier met rafelrandjes geprint en als geboortekaartjes verstuurd”, vertelt Bart. „Om het nog specialer te maken, heeft de kunstenaar elk van de negentig kaartjes handmatig genummerd zodat iedereen een uniek stukje kunst kreeg thuisgestuurd.”

De nummers 1 van de printjes en uiteraard de originele schilderijen heeft het paar gehouden. Ze hangen acht jaar later (uiteraard de leeftijd van zoon Svente) op prominente plekken in huis zoals de speelzolder van Svente.

Het schilderij van de kunstuitleen waarmee het allemaal begon, is uiteindelijk ook aangeschaft en hangt in de slaapkamer. Na Svente kreeg het echtpaar nog twee dochters, Youri en Ville.