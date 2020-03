Van Groningen naar Maastricht: netjes 100 of met U-bocht plankgas?

Verkeersverslaggever Gijsbert Termaat (l) en Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma nemen de proef op de som. Van Groningen naar Maastricht. Ⓒ Jos Schuurman

Nog twee dagen en dan gaat de teller op de Nederlandse snelwegen terug naar max 100 km per uur. En dat terwijl onze oosterburen juist besloten dat ’vol gas’ het devies blijft. Wat scheelt dat nou echt? Maakt het ’even omrijden’ zelfs zinvol? Verkeersverslaggever Gijsbert Termaat en Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma nemen de proef op de som. Van Groningen naar Maastricht. Netjes 100 op de cruisecontrol over de vaderlandse snelweg, tegen plankgas met een U-bocht over de Autobahn...