Recept van de dag: Gewoon lekker pannenkoeken

Met gist. Gewoon droge gist bij supermarkt is heel goed. En ga nu even bij een behoorlijke winkel meel halen. En boekweit, het maakt je pannenkoeken zo heerlijk luchtig. Het lijkt of je er wel honderd op kan. Bakken doe je in roomboter, niets zo vies als pannenkoeken in margarine. Wil je het helemaal spectaculair lekker, dan neem je rauwmelkse boter. Kan je gewoon in iedere Marokkaanse supermarkt kopen. Niets zo mooi als wanneer de boter geurend en wel om de randjes van de pannenkoek kruipt en je haast kan zien hoe ze net dat beetje knapperig worden.

Doe het meel in een kom. Los gist op in een beetje melk. Behalve de boter, alle ingrediënten toevoegen en goed tot een beslag roeren. Laat minstens een uur met rust. En dan natuurlijk boter in de koekenpan en bak de pannenkoeken. Serveer ze met gekonfijte gembersnippers. Waar je misschien een beetje boter en whisky door hebt geroerd? Of gewoon stroop natuurlijk. O ja, als je alles hebt gekocht, bereken je dan even hoeveel een pakje kant en klaar pannenkoekenmix kost?

Nodig voor 8 dikke pannenkoeken:

• 200 g tarwemeel

• 100 gr boekweitmeel

• 4 gr gistkorrels

• 5 dl lauwwarme volle melk

• 1 ei

• 2 eetl olie

• beetje zout

• klont boter