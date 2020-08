Kasboek: ’Ik wil voor mijn 40e miljonair zijn’

Naam: Marco Kool (34)

Beroep: functioneel beheerder op de operatiekamer en ondernemer

Netto inkomen: 2000 euro

Vaste lasten: 800 euro

Sparen: 300 tot 400 euro

Woonsituatie: samenwonend in koophuis

Toen & nu

„Van huis uit heb ik meegekregen dat een negen-tot-vijfbaan een goed streven was, met de zekerheid van een vast salaris en doorgroeimogelijkheden. Zo kwam ik terecht op plekken waar ik niet op mijn plaats was. Zoals op kantoor bij een drankenimporteur en later bij een koffiecateringbedrijf.

Toen mijn vader overleed, voelde het alsof mijn been werd geamputeerd. Hij was mijn steun en toeverlaat. Ik ging nadenken: wat wil ik? Nu werk ik parttime als functioneel beheerder op de operatiekamers in een groot ziekenhuis en ben ik zelfstandig ondernemer. Dat past me goed. Zo organiseerde ik pre-corona yogafestivals en ben ik de start-up Neuro Design Lab aan het opzetten waarmee ik sociale experimenten ga doen en businesscoaching ga geven.”

Budget

„Lijstjes, lijstjes, lijstjes. Zo werk ik het liefst! Ik weet precies wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Dat geeft rust. Aan eten en drinken geven mijn vriendin relatief weinig geld uit: 300 euro met z’n tweetjes. En dat terwijl we royaal en vegetarisch eten en ook geregeld bestellen. Al kan ik ook heel impulsief zijn als het aankomt op hebbedingen met een gezondheidstintje. Zo heb ik laatst een spijkerbed, een massagepistool en een acupunctuurstroomstokje aangeschaft.”

Overzicht

„Ik werk met Excelsheets waarin ik alles bijhoud: van de glazenwasser tot koppen koffie buiten de deur. De 300 à 400 euro die ik per maand spaar, verdeel ik weer over vier potjes. Voor vakantie, voor leuke dingen met mijn partner, voor mezelf en een buffer. Ook heb ik allerlei foefjes waardoor ik ongemerkt extra spaar. Zo maak ik op de 5e 5 euro over naar mijn spaarrekening, 16 euro op de 16e en 21 euro op de 21e.”

Woonsituatie

„Acht jaar geleden heb ik mijn huis gekocht, een leuke benedenwoning. Helaas bleken er wat vochtproblemen te zijn. Daarom heb ik het vorig jaar laten verbouwen, ook omdat de rente zo laag stond. Ik wil dan toch weten hoe voordelig zo’n verbouwing uitpakt. Heel voordelig, zo bleek: mijn maandlasten zijn lager terwijl ik 30.000 euro heb geleend.”

Duurste aankoop

„Ik heb een andere auto gekocht, tweedehands voor 6800 euro, nadat mijn vriendin de vorige total loss reed. Het was al een oud barrel, dus na dat akkefietje was er financieel gezien echt niets meer van over.”

Financiële misser

„De grootste financiële misser was onze vakantie naar Bali, vorig jaar. Het hele jaar hadden we ernaar uitgekeken en op Schiphol bleek mijn paspoort verlopen. Daar ging 1600 euro zo het putje in. Doordat we daarna alsnog met de auto op vakantie gingen, pakte die zomer heel duur uit.”

Toekomst

„In mijn idee moet mijn generatie doorwerken tot z’n 80e. Ga ik niet doen en ook niet voor een baas. Dat voelt in mijn huidige situatie, met een hele gave werkplek, als een dilemma. Het is een zoektocht naar wat de toekomst in petto heeft. Vroeger zei ik dat ik voor mijn veertigste miljonair wilde zijn. Dat wil ik nog steeds, al begint de tijd wel te dringen, haha.”

