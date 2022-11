Zo maak je een kant-en-klare bouillon nog lekkerder

De basis: het bouillonblokje

Allereerst is het goed om te weten dat je het beste kunt beginnen met een ongezouten (of laag in zout) kippenbouillonblokje. Je kunt ook groentebouillon gebruiken, maar dan zal je smaak iets minder intens zijn. Wél kun je er dan voor kiezen om meer van onderstaande ‘garnituren’ toe te voegen aan de makkelijke bouillon. Zo wordt de smaak toch iets intenser.

Let wel op dat je het niet té bont maakt. Kies één tot vier van de onderstaande smaakmakers om je kant-en-klare bouillon op te krikken. Laat het geheel 30 minuten op middelhoog vuur zachtjes doorkoken en giet de boel af. Et voilà; je hebt een bouillon van een bouillonblokje die smaakt alsof je er uren mee in de weer bent geweest.

De korst van de Parmezaanse kaas

Heb je korsten van Parmezaanse kaas over? Gooi ze niet weg. De korsten doen het namelijk goed in risotto’s en andere mediterrane stoofgerechten, maar dus ook in deze makkelijke bouillon. Als je de korsten mee laat sudderen, geven ze namelijk die heerlijke umami-smaak af.

Onthoud hierbij dat je bij Parmezaankorsten het principe “hoe meer, hoe lekkerder” kunt hanteren. Gebruik op één pannetje bouillon drie korsten van de kaas en je makkelijke zelfgemaakte bouillon zal direct een diepere smaak krijgen.

Een soffritto, sofrito of mirepoix

Maak, als je een goeie smaakvolle saus wilt voorschotelen, altijd een soffritto. Dit is een mengsel van brunoise gesneden (in mini blokjes) wortel, ui en bleekselderij. Dit mengsel fruit je aan en laat je even goed zweten in de pan. Doe dit lekker lang, zodat het mengsel zich in hoeveelheid bijna vermindert en op een boemboe- of currypasta gaat lijken. Pas dán zijn alle smaken zo geconcentreerd dat je soffritto een smaakbom voor je makkelijke bouillon is.

Knoflook

Uiteraard is knoflook ook in je bouillon een goede smaakmaker. Let wel op wanneer je de knoflook toevoegt aan je bouillon. Gebruik je een soffritto, voeg de knoflook dan toe als je soffritto bijna klaar is. Anders brandt het misschien aan en van verbrande knoflook wordt niemand blij.

Warme specerijen

Voeg warme specerijen toe aan je makkelijke bouillon en ze zullen de basissoep een diepere aardse laag geven. Denk hierbij aan kardemompeulen, steranijs, komijnzaad, korianderzaad, mosterdzaad, venkelzaad en peper- of pimentkorrels.

Voeg ze altijd toe in hun geheel en ga dus niet op zoek naar gemalen kardemom of venkelzaad. Hoe makkelijk dat ook is, het zal je bouillon geen goed doen. Deze smaken zijn namelijk anders dan wanneer je de hele zaden toevoegt en het resultaat zal een ietwat zurige bouillon zijn. .

Een bouquet garni

Maak voor je bouillon een bouquet garni, een bosje kruiden van houterige kruiden. Neem kruiden zoals rozemarijn, oregano, marjolein, salie, dragon of tijm. Deze kruiden geven erg veel smaak af terwijl ze lekker badderen in jouw makkelijke bouillon. Even wassen onder de kraan, samenbinden met een touwtje erom en laat ze lekker zwemmen in het pannetje.

Bekijk ook: Zo gaan onze lezers voedselverspilling zo veel mogelijk tegen

Gedroogde paddenstoelen

Heb je nog een zakje of bakje gedroogde paddenstoelen in je voorraadkast? Deze jongens zijn dé smaakbommen in je makkelijke bouillon, maar ook in risotto’s, ramen, hotpots en andere gerechten waar ze langzaam in kunnen sudderen.

Tip: wil je je makkelijke bouillon vega houden, maar toch een ‘vlezige’ smaak meegeven? Gebruik dan gedroogde shiitakes. Deze paddenstoel geeft een heerlijke warme, aardse smaak af zoals vlees dat ook kan.

Gefermenteerde pasta’s

Pit en umami toevoegen aan een bouillon is een van de makkelijkste manieren om snel smaak te krijgen. Gefermenteerde bonen- of chilipasta’s zijn daar bij uitstek geschikt. Gebruik een miso of Koreaanse doenjang voor umami.

Wil je pit, ga dan voor een gochujang, harissa of sambal oelek. Wees, zeker bij de pittige pasta’s, voorzichtig met smaak toevoegen. Begin met theelepels en blijf proeven. Hoe makkelijk deze bouillon ook te maken is, het zou zonde zijn als je hem verknalt met een té pittige smaakmaker.