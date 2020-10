Kookboek getest: de curry van Ronald Giphart (+ recept!)

De wereld thuis is zo’n boek waar je in bladert om te zien wat er vanavond op tafel komt en dan is het plots een uur later en heb je nog niks gekookt. Geen wonder, want het is van van schrijver Ronald Giphart en zijn vrouw Mascha Lammes. Ze halen in het kookboek fijne herinneringen op aan allerlei reisjes en de gerechten die ze ontdekten. Een feest van herkenning vaak, want je begint plots te denken waar je zélf voor het eerst dit of dat hebt gegeten.

Bij de butter chicken curry die ik maakte, dacht ik meteen terug aan dat plastic bakje dat ik jaren geleden uit de koelkast viste bij de Marks & Spencer in Brussel. Zo’n bedenkelijke opwarmmaaltijd, dacht ik, maar het bleek een waanzinnig lekkere curry te zijn. De beste variant tot nu toe aten we in Sri Lanka, in een ongezellig restaurantje. Het thuis zélf eens koken leek bijna heiligschennis, want dat kon alleen maar tegenvallen. Tot ik het in dit kookboek tegenkwam en het ook nog eens supersimpel bleek om te maken.

Ik vergiste me van sambal – oelek in plaats van badjak– maar het resultaat was overheerlijk. Zoet, zout en smeuïg, aldus Giphart zelf en dat is helemaal waar. Dit gerecht gaat nog vaak bij ons op tafel komen. Maar niet té vaak, om de magie in stand te houden. Ik durf te wedden dat iedereen zo’n liefde op het eerste gezicht-gerecht zal vinden in dit prachtige boek.

Lise Smout

Butter chicken curry

Nodig

500 g kippendijen

Gember 5 cm geraspt

3 tenen knoflook geperst

1 el kerrie

1 el chilipoeder

Plantaardige olie

80 g boter

2 uien, gesnipperd

blik gepelde tomaten (400 g)

scheutje azijn

1 el garam masala

1 tl gemberpoeder

1 el paprikapoeder (mild)

50 g bruine suiker

1 el sambal badjak

100 ml bouillon (kip)

60 g creme fraîche

zout

50 g gezouten cashewnoten gehakt

1 el fenegriekpoeder

peterselie fijngehakt.

Bereiding:

Meng de stukjes kip met gember, knoflook, kerrie en chilipoeder en laat min. 1 uur marineren. Verhit olie in braadpan, bak kip 10 min. aan en schep uit de pan. Smelt in dezelfde pan boter en fruit ui ongeveer 3 min. Voeg tomaten, azijn, garam masala, gember-, paprikapoeder, suiker en sambal toe. Roer goed en schenk kippenbouillon erbij. Doe kip erbij en laat, met deksel, 20 minuten pruttelen. Voeg als laatste crème fraîche, fenegriek en cashewnoten toe. Breng op smaak met zout. Garneer met peterselie. Serveer met rijst of naanbrood.