Snoeien in februari, kan dat wel?

Marcel Berkel, tuinspecialist van Gardena, zegt van wel. „Met uitzondering van vorstperiodes kun je in principe het hele jaar snoeien in de tuin. Je kunt met dit weer dus prima met de schaar de tuin in gaan.”

Na afloop van de snoeibeurt ziet de tuin er weer strak uit en zijn de planten klaar om weer uit te lopen en uiteindelijk te bloeien. De vuistregel is: in het voorjaar snoei je planten die na 21 juni bloeien. Planten die nu bloeien of in knop zitten, laat je met rust. Die snoei je pas nadat ze zijn uitgebloeid.

Berkel: „Je kunt altijd takken weghalen die dood, verdord of afgebroken zijn, in de weg zitten of tegen elkaar schuren. Daarnaast houd je met snoeien ook de plant of struik in model. Hoeveel je snoeit, hangt af van de plant.”

De meeste siergrassen kun je volgens je de tuinexpert bijvoorbeeld tot 10 centimeter boven de grond afknippen. Vaste planten die bovengronds zijn afgestorven, kun je ook kortwieken. Bij hortensia’s haal je de oude, dorre takken helemaal weg en knip je de oude bloem weg. Dat doe je net onder het bloemscherm. Vlinderstruiken snoei je tot op zo’n 30-40 centimeter boven de grond.

Rozenstruikjes in de tuin en rozen in potten zijn meestal grootbloemige rozen, trosrozen of lage heesterrozen. Bij deze soorten mag je gerust rigoureus te werk gaan en alles terugsnoeien tot 20 centimer boven de grond, snoei boven een buitenoog. Dit is een naar buiten gerichte bladknop. Als je dat doet blijft de roos een open struik.

„Let wel dat je scherp en schoon gereedschap gebruikt”, adviseert Berkel. „Dat scheelt enorm bij het knippen en de planten hebben mooiere snoeiwonden die ook sneller en beter herstellen. Geef na het snoeien plantenvoeding mest en strooi ook compost op de grond.”

Tot slot, zo adviseert de expert: „Wees niet bang om te snoeien. Als het onverhoopt mis gaat, kun je er vaak vanuit gaan dat de natuur zich altijd wel hersteld.”