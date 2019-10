Recept van de dag: currystoof

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

We stoven nog even verder. De afgelopen dagen hadden we er al twee. Vandaag met rundvlees. Weet je dat je een curry ook zelf kan maken? Hoef je niet altijd kant-en-klare zakjes voor te nemen, waarvan je dan natuurlijk geen idee hebt wat er echt in zit. Heel veel wat alleen maar dient om het lekker lang in het schap te kunnen zetten, bijvoorbeeld. Het is ook wel eens leuk om mee te experimenten zodat je weet hoe die smaak wordt opgebouwd en je die naar eigen inzicht op kan bouwen.