Marieke overwon depressie en schrijft boek met tips voor lotgenoten

Marieke met haar man Lars en zoontje Finn aan de keukentafel. „Toen ik weer helemaal opgebloeid was, ben ik alle dingen gaan opschrijven die mij eruit geholpen hebben.” Ⓒ Anko Stoffels

In een tijd waarin zekerheden schaarser worden, is er één belangrijke vastigheid: het gezin. Een mini-maatschappij in een woelige wereld. Elke week zetten wij er een in de schijnwerpers. Hoe leven ze, wat zijn hun regels en hebben ze bijzondere gewoonten? Vandaag de familie Haagsman-De Goeij uit Amsterdam.