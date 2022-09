Spreekuur: Is een amputatie altijd noodzakelijk bij borstkanker?

„Ik heb borstkanker en ben bang om mijn borst te verliezen. Is het altijd noodzakelijk om je borst te laten amputeren bij borstkanker?”

Grote drempel

Medisch oncoloog Myriam Chalabi: „Het korte antwoord op uw vraag is: nee, het is niet in elke omstandigheid noodzakelijk om de borst te amputeren. Ik zal uitleggen hoe deze beslissing tot stand komt. Voor de ene vrouw met borstkanker is een amputatie vanzelfsprekend terwijl dit voor de ander een grote drempel is. Na de diagnose borstkanker bespreken we wat de mogelijke behandelingen en gevolgen zijn.

Wanneer u zo’n gesprek heeft, volgt een beslissing over wat de beste behandeling in uw specifieke geval is. Het advies wordt gevormd door een combinatie van de beste medische behandeling met zo min mogelijk overbehandeling en met oog voor de kwaliteit van leven daarna.

Voorwaarden

Borstkankerchirurgen streven er altijd naar om de borst zoveel mogelijk te sparen, onder het motto ’meer waar moet, minder waar kan’. Hierbij komt natuurlijk wel een aantal voorwaarden kijken. Allereerst moet het medisch verantwoord zijn. Daarnaast is het van belang dat de tumor klein genoeg is in verhouding tot de borst. Als dat op het moment van diagnose niet het geval is, kunnen we de tumor soms door middel van chemotherapie of hormoontherapie proberen kleiner te krijgen.

Als u kunt kiezen en voor een borstsparende operatie opteert, verwijdert de chirurg eerst de tumor. In principe volgt daarna bestraling.

Reconstructie

Indien het onverhoopt toch noodzakelijk is om de borst te amputeren, dan is het in veel gevallen nog mogelijk om de huid van de borst en de tepel te behouden. Deze kan vervolgens worden gebruikt bij directe reconstructie van de borst, waarbij het weefsel wordt vervangen door een prothese of tissue expander, een soort ballon waarmee de huid wordt opgerekt.

Dit verschilt per situatie. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u dit het beste met uw arts overleggen.

