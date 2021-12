Kookboek getest: Exotische Thaise gerechtjes om te delen (+ recepten)

Zit jij deze dagen ook aan de feestdis met een overvloed aan kroketten, kalkoen, witlof, wildragout en meer van die traditionele kerstkost? Voor wie in de dagen voor de tweede ronde op oudejaarsavond eens wat anders wil, heb ik een prima alternatief gevonden.

Voor een pandemie roet in mijn tom ka kai gooide, waren mijn man en ik in de periode net voor de feestdagen meestal op reis naar een of ander ver oord. Om het gemis aan die traditie wat te compenseren leek het mij een prima idee om zelf enkele exotische gerechten in elkaar te flansen.

Het boek De Thaise keuken van Boo Raan van het gelijknamige restaurant Boo Raan uit het Belgische Knokke is een plezier om door te bladeren. De gerechten zijn mooi in beeld gebracht en op de vormgeving is ook al niks aan te merken. We verwachten dan ook niet minder van een boek met recepten uit naar verluidt het beste Thaise restaurant in de Benelux. Dokkoon Kapueak en haar vrouwelijke brigade werden in 2018 door Gault&Millau gekroond tot Aziaat van het jaar en drie jaar later veroverden ze ook nog eens een Michelinster.

Wie vreest dat recepten van een chef met zo’n palmares veel te moeilijk zijn, kan ik meteen geruststellen. Met dit boek willen ze juist aantonen dat iedereen lekker Thais kan koken op voorwaarde dat je de goede ingrediënten gebruikt en ze op de juiste manier klaarmaakt. En daar zijn ze wonderwel in geslaagd. In no time heb ik drie gerechten op tafel. Mijn versies zagen er misschien minder prachtig uit, de smaak bracht me alleszins terug naar Thailand en hielp om de reishonger toch voor eventjes te stillen. Dit boek gaat vast en zeker regelmatig uit het rek gehaald worden.

Gerecht #1 Khaw phad rot fai

Gebakken rijst zoals we hem thuis vroeger maakten

Ingrediënten (voor 2 personen)

- 1/2 witte ui

- 1/2 komkommer

- 1 lenteui

-1/2 teentje knoflook

- 125 g Chinese broccoli

- 1 grote tomaat

- 2 eetlepels zonnebloemolie

- 2 eieren

- 250 g jasmijnrijst, gekookt en afgekoeld

- Zwarte peper

- 1 theelepel suiker

- 2 eetlepels lichte sojasaus

- 1 theelepel donkere sojasaus

Bereiding

Snijd de gepelde ui in halve maantjes en de komkommer en lente-ui in grote stukken.

Snipper en plet de gepelde knoflook. Verdeel de broccoli in roosjes en hak ze grof. Snijd de tomaat in stukken.

Verhit de olie in de wok en fruit de knoflook.

Voeg er de broccoli en de ui aan toe en zet het vuur hoger. Breek de eieren in de wok. Roer ze los en doe er de rijst bij. Blijf roeren met een houten spatel. Voeg er de tomaat aan toe en breng op smaak met zwarte peper, de suiker en de lichte en de donkere sojasaus.

Laat de rijst wat kleuren. Haal de wok van het vuur en serveer meteen met de stukjes lente- ui en komkommer.

Gerecht #2 Khung kratiam

Gamba met looksaus

Ingrediënten (voor 1 tot 2 personen)

- 12 gamba’s, 13/15

- 100 g koriander

- 5 korianderwortels of 20 koriandersteeltjes

- 6 teentjes knoflook

- 4 eetlepels oestersaus

- 2 eetlepels sojasaus

- 1 theelepel palmsuiker

- 4 eetlepels zonnebloemolie

- Witte peper

Bereiding

Verwijder de kop, het pantser en het darmkanaal van de gamba’s. Doe de koriander, de korianderwortel of -steeltjes en de gepelde knoflook in een vijzel en stamp ze grof. Meng met de oestersaus, de sojasaus en de suiker. Kruid met peper. Marineer de gamba’s 15 minuten in dit mengsel.

Verhit de olie in een wok. Haal de gamba’s uit de marinade en bak ze op een hoog vuur. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Doe de marinade in de wok en verhit tot de knoflook goudbruin kleurt. Gebruik eventueel een klein scheutje water om de pan te deglaceren. Serveer de gamba’s met de knoflooksaus

Tip

Je kunt ook varkensvlees of kip gebruiken in de plaats van gamba’s.