De energie van de zon als inspiratiebron voor het interieur

Natuurlijk slapen

De natuurlijke woonsfeer is de beste voor in de slaapkamer. Combineer linnen bedtextiel met natuurlijke materialen zoals hout, glas en steen. Het lichte kleurenpalet in de slaapkamer wordt zonniger door te decoreren met de kleuren van de zonsondergang.

Vakantiegevoel

Ⓒ bed van Hasena en eiken nachtkastjes van Sleepfast

Goed slapen is ontzettend belangrijk en een goed bed en fijn bedtextiel kunnen daaraan bijdragen. De sfeerbeleving in deze slaapkamer is zo natuurgetrouw mogelijk met het eikenhouten Hasena-bed met bijpassende nachtkastjes van Sleepfast. Voeg zomerse, vrolijke trendkleuren toe met sierkussens in zalm, lila en magenta.

Kleurverloop

Ⓒ behang Temperate van Hovia en spiegel COCO Maison - Splash van Hoogenboezem

Met dit nieuwe behang Temperate van Hovia boots je de zonsondergang na in het interieur. Het warme kleurenverloop doet denken aan de iriserende lucht en het effect is bijna hetzelfde; een zwoele, warme en rustgevende sfeer! De organische vorm van Spiegel Splash van Hoogenboezem versterkt de natuurlijke uitstraling.

Woontrends

Ⓒ organische vloerkleden van Desso Tarkett via Roobol

Laat je inspireren door de nieuwste voorjaar/zomer trends in Woonmall Alexandrium met noviteiten zoals deze organische vloerkleden van Desso Tarkett in warme naturellen. Je kunt ze op maat laten maken bij Roobol afgestemd op de afmeting van jouw slaap- of zitkamer. Varieer eens met de manier waarop je ze neerlegt. Naast elkaar als eilandjes in de zee of juist half op elkaar voor een hip gelaagd effect.

Stylingtip: speel met oranje

Ⓒ Woonaccessoires van Bouman en Potter

Dit voorjaar kiezen we voor het oranje kleurenpalet om de sfeer in huis op te warmen. Speel met kleurvlakken op de wand in zalm en terra en decoreer met accessoires en sierkussens van Bouman en Potter om de zuidelijke sfeer in huis te halen.

Landelijk wonen met kleur

Ⓒ Woonaccessoires van Bouman en Potter en Schilderij van HK Living

Vaak zie je in woonaccessoires als eerste de nieuwste trendkleuren opkomen zoals zalmroze, kerrie en bruin. Met dit nieuwe schilderij van HK Living geef je het interieur een kunstzinnige update met de nieuwste voorjaarskleuren.

Stylingtip: gezellig hoekje

Ⓒ woondecoratie Trendhopper SS23

Door bij het decoreren van je huis aandacht te geven aan alle hoeken van de kamer vergroot je de totale interieurbeleving in huis. Met drie kleine bijzettafeltjes van Trendhopper die verschillen in hoogte creëer je al snel meer dynamiek: er ontstaat een gezellig sfeerhoekje. Doe de styling met hippe accessoires zoals deze kandelaren – met gedraaide kaarsen en vazen waarin bloesemtakken het voorjaar aankondigen!

Gekleurd licht

Ⓒ vloerlamp Philips Hue Signe van Van den Heuvel Verlichting

Hoe meer natuurlijk daglicht in huis, hoe beter dat is voor je welzijn. Maar een beetje sfeerlicht erbij doet wel wonderen. Met de Philips Hue Signe vloerlamp van Van den Heuvel Verlichting lijkt het alsof de zon ondergaat in huis; en dat sfeertje de hele avond lang!