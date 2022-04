Sportrepen voor de broodnodige energie

Ik ben nooit zo happig op sport- of energierepen geweest; een zoet drankje of een banaan werkt voor mij ook prima als ik wat extra energie nodig heb. Toch is de verkoop van deze producten big business. Voor zo’n reep van 55 gram betaal je al gauw twee euro! Daar koop je minstens vijf bananen voor.

We vragen aan sportdiëtist Linda Swart van Adviesbureau Voeding en Sport (AVS) waar deze sport- en energierepen eigenlijk goed voor zijn. „Er bestaan repen die hoofdzakelijk uit eiwitten bestaan en repen met vooral koolhydraten. Dat is het grote onderscheid”, legt Swart uit.

Krachtsport

De eiwitrepen worden voornamelijk gebruikt door mensen die aan krachtsport doen. De repen met voornamelijk koolhydraten zijn geschikt voor duursporters zoals hardlopers en wielrenners.

Swart: „Mensen die een rondje gaan fietsen of een uurtje wandelen, hebben deze repen niet nodig. Zij kunnen, als het überhaupt nodig is, een banaantje of krentenbol meenemen. Maar als de intensiteit hoog is waarbij je hard of lang wilt fietsen, dan moet je wel heel wat banaantjes op je stuur plakken om dat vol te houden. Die reepjes zijn handig omdat je ze makkelijk in je wielrenshirt steekt en onderweg kunt opeten.”

Ⓒ Getty

Belangrijk bij de keus voor een bepaald soort reep is het doel van je training: kracht of conditie. „De energierepen bevatten vaak een mix van snelwerkende en langwerkende suikers waardoor je een langere aanvoer van energie hebt. Daarnaast zit er een beetje eiwit in en ze bevatten doorgaans weinig vetten. Je kunt vetten namelijk niet goed verdragen als je een intensieve inspanning levert. Die kunnen wat zwaar op de maag gaan liggen.”

Toch moet je tegelijkertijd oppassen met zo’n reepje onderweg. Linda Swart: „Als je fietst of wandelt omdat je wilt afvallen, dan kun je die repen misschien beter laten. Het zijn immers ook caloriebommetjes.”

De basis van de energierepen bestaan meestal uit granen, gedroogd fruit en een zoete stof zoals honing of stroop om de reep bij elkaar te houden. De verhouding suiker en eiwitten kan wisselen en het is dan ook aan de consument om goed op het etiket te letten.

Ingrediënten

„Het aanbod is erg groot in de winkels. Als je dan op een etiket leest dat er veel proteïnen in zitten, denk je misschien dat dat goed is, terwijl je bijvoorbeeld als fietser juist meer aan extra koolhydraten hebt. Kijk dus goed naar de ingrediënten.”

Misschien is het daarom nog beter om zelf je sportrepen te maken. Diëtist Marissa Lindemulder van AVS bedacht een recept voor een speciale havermoutreep met havermout, kaneel, bananen, noten, gedroogd fruit en honing.

„De granen en het fruit zijn de koolhydraten, de honing om het aan elkaar te plakken; (gedroogd) fruit en honing geven ook smaak, net als de kaneel. De noten zijn voor een fijne bite en eiwitten. Maar zoals mijn collega Linda zegt: als je ze als sportreep gaat gebruiken, moet je opletten met te veel vet en iets minder noten gebruiken.”

Malen

Het enige wat je nodig hebt, zijn een keukenmachine en een oven. Je maalt de granen, het (gedroogde) fruit, specerijen en een beetje bakpoeder in een keukenmachine, je giet het mengsel in een bakvorm en schuift het de oven in. Na afloop kun je het afgekoelde stuk in repen snijden.

Lindemulder: „Het mooie van zelf repen maken is dat je kunt bepalen wat je erin wilt hebben. De een vindt rozijnen lekker, de ander dadels of cranberry.

Daarnaast is het verser zonder dat er gekke toevoegingen in zitten. Er wordt trouwens veel gebruikgemaakt van pindakaas of kokosolie om het aan elkaar te plakken.”

Ten slotte zijn er mensen die deze sportrepen als tussendoortje op het werk nemen. Daarmee moet je misschien oppassen. Het blijven immers dure, calorierijke repen. Een (krenten)biscuitje of, nog beter, een appel is dan een veel gezondere keuze.