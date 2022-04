Dagrecept: Pasta met zelfgemaakte tomatensaus

Dit recept komt uit Un-cook yourself, geschreven door de rockende Australische foodvlogger Nat’s What I Reckon, uit Australië. Snijd de tomaten doormidden en pers de pitjes eruit, de pitjes mogen weg. Neem een diepe pan met deksel en fruit in de boter/olijfolie de uien, knoflook en eventuele chilipeper totdat de uien glazig zijn. Zorg ervoor dat het knoflook niet aanbrandt, anders wordt het bitter!

Voeg dan de rode wijn toe, kook in een paar minuten de alcohol eruit. Nu mogen de tomaten erbij, scheur het basilicum stuk boven de pan. Roer even door en voeg de tomatenpuree en bouillon toe. Breng op smaak met zout en peper, doe het deksel erop en laat de tomaten in 15 minuten zacht worden. Neem het deksel van de pan en plet zo nodig de tomaten stuk.

Kook ondertussen de pasta in ruim water met zout beetgaar. Gebruik een staafmixer om de tomatensaus te pureren. Voeg de melk toe en kook de saus, indien gewenst, verder in. Serveer de pasta met je zelfgemaakte saus en geraspte parmezaan of grana padano.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg rijpe tomaten

- 500 g gedroogde pasta

- 1 ui (grof gesneden)

- 6 teentjes knoflook

(grof gesneden)

- 2 gedroogde chilipepers

(optioneel, fijngesneden)

- 1 el boter, 1 el olijfolie

- 125 ml rode wijn

- handvol verse basilicum

- 2 el tomatenpuree

- 300 ml groente- of

kippenbouillon

- zout, peper, 125 ml melk

- grana padano of

parmezaan (geraspt)