Machu Picchu volgens nieuw onderzoek ouder dan gedacht

En dat betekent dat Machu Picchu tientallen jaren ouder is dan lange tijd werd gedacht. Dat zegt een team van onderzoekers dat werd geleid door Richard Burger, een professor in antropologie aan de Amerikaanse universiteit Yale. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift Antiquity.

Lange tijd ging men ervan uit dat Machu Picchu na 1440, of zelfs 1450 is gebouwd, maar Burger heeft met zijn team ontdekt dat keizer Pachacuti, die Machu Picchu bouwde, eerder aan de macht kwam dan werd gedacht.

Volgens eerdere onderzoeken zou Pachacuti de Heilige Vallei Urubamba, waar Machu Picchu is gebouwd, hebben veroverd in 1438. Zo’n twee jaar later of zelfs tien jaar later, zou hij de Inca-stad hebben gebouwd. Maar volgens Burger klopt die informatie dus niet. Machu Picchu was volgens Berger en zijn team bewoond van 1420 tot 1530 na Christus.

De onderzoekers zijn tot deze conclusie gekomen door menselijke resten uit 26 graven van Machu Picchu die al in 1912 zijn gevonden, opnieuw onder de loep te nemen.