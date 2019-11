Vijf tips om je kamerplanten in leven te houden

1. Minuscule vliegjes op de kamerplanten duiden op rouwvliegjes. Deze leggen hun eitjes in de vochtige aarde. De volwassen rouwvliegjes kun je vangen door een bakje wijn naast de plant te zetten. De larven zijn te bestrijden met nematoden, microscopisch kleine wormpjes die de larven opeten, verkrijgbaar bij het tuincentrum.

2. Luizen kun je aanpakken door de plant onder een lauwe douche af te spoelen. Vastplakkende luizen kun je dan van de bladeren afwrijven. Daarna met koolzaadolie sprayen. Dit verstopt de ademhalingsbuisjes van de luizen.

3. Spint is met het blote oog niet te zien, maar wel te herkennen aan kleine bruine puntjes. Spint is te bestrijden met koolzaadolie of met een mengsel van een eetlepel groene zeep op een liter water met een scheutje spiritus. Goed schudden en 's avonds op de plant spuiten.

4. Soms kan het helpen om een plant op een andere plek te zetten. Laat de potgrond tussen gietbeurten door oppervlakkig uitdrogen en bemest de planten niet te veel.

5. Zet een plant niet vlak bij de radiator en draai de thermostaat ’s nachts laag.