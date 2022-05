De perfecte béchamelsaus maken: wat je vooral wel en niet moet doen

Hoe eenvoudig het ook lijkt, deze saus vergt opperste concentratie. Aangezien we groot fan zijn van béchamel, hebben we de grootste valkuilen voor je op een rij gezet.

De do’s

Bak de roux altijd even. Wanneer de boter en bloem gemixt zijn, ontstaat er een roux. Het is essentieel dat dit deeg nog een paar minuutjes gebakken wordt. Hierdoor gaart de bloem en dat heeft invloed op smaak en structuur. Bak ‘m ook weer niet te lang, dat heeft dan weer een negatieve invloed op smaak en kleur.

Gebruik een pan met een dikkere bodem, die niet te klein of te groot is. Bij een te dunne bodem bakt de boel te snel aan, een te grote pan gaat het mixen van de ingrediënten een stukje lastiger maken.

Voeg smaakmakers toe. Lekker, die béchamelsaus puur natuur, maar hij is toch echt een stuk indrukwekkender met een beetje peper en zout. Rasp er ook nog wat verse nootmuskaat bij voor de klassieke versie.

De don’ts

Sjoemel liever niet (te veel) met de hoeveelheden. Iets meer of minder melk is nog te doen, maar scheve verhoudingen gooien toch echt roet in het eten.

Waarschijnlijk de meest gemaakte fout: het in één keer toevoegen van de melk aan de roux. Het gevolg: klontgevaar. Doe de melk daarom beetje bij beetje erbij om een consistente textuur te krijgen. Handig om hierbij te gebruiken: een garde.

Te hoog vuur zorgt voor chaos: er kunnen stukjes roux aanbakken op de bodem. Zet het vuur dus lager wanneer je de melk toevoegt.

We zijn gek op beurre noisette, maar liever niet in de béchamel. Bak de boter dus niet bruin.

Misverstand: béchamel is geen kaassaus. Mocht je toch zin hebben in wat kazigs, voeg dan bijvoorbeeld wat geraspte Gruyère of ouder kaas toe wanneer de saus klaar én warm is. Een beetje, niet te veel.