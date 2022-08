Lijstje: 10 x voedingsmiddelen om extra te hydrateren

Nu kun je natuurlijk gewoon 2 liter water per dag drinken, en tijdens de hitte iets meer. Maar volgens de British Nutrition Foundation komt ruim 20 procent van onze vochtinname uit ons voedsel. En dat zou een stuk effectiever te zijn. Met die gedachte in het achterhoofd vertellen we je welke voedingsmiddelen het meest effectief zijn om hydrateren.

1. Watermeloenen

Onderzoek van de Universiteit van Aberdeen toont aan dat bepaalde vezelarme, waterrijke groenten en fruit het lichaam twee keer zo effectief kunnen hydrateren als water. De studie liet zien dat een ogenschijnlijk eenvoudig product als watermeloen de absolute kampioen is als het gaat om hydratatie van het menselijk lichaam. Een watermeloen, de naam zegt het al, bestaat voor maar liefst 92 procent uit water. De overige 8 procent bestaat uit suiker en een verscheidenheid aan minerale zouten die essentieel zijn voor de vochtbalans.

2. Komkommers

Komkommers bevatten nog meer water dan watermeloen, namelijk zo’n 96 procent. Het is daarmee de ideale watervervanger. Een komkommer levert twee keer het volume van water, dankzij de minerale zouten en suikers. Verwijder je voor het eten van een komkommer de schil, dan versterk je het hydraterende effect van deze groente.

3. Bananen

Bananen zijn niet alleen lekker, ze zitten ook boordevol vocht. Bananen bevatten veel kalium en dat is een van de belangrijkste elektrolyten. Krijgt je lichaam te weinig vocht binnen, dan kan een onbalans van elektrolyten in het lichaam ontstaan. Het nuttigen van kaliumrijk voedsel, zou de symptomen moeten voorkomen. Bananen bestaan voor 74 procent uit water, een goede reden om na het sporten een banaan te eten.

4. Aardbeien

Meloen mag dan een zeer waterrijke vrucht zijn, als het gaat om bessen, dan is de aardbei de absolute koning. De rode vruchtjes bevatten maar liefst 92 procent water, waardoor het een bijzonder smakelijke manier is om gehydrateerd te blijven. Als je de aardbeien lekker fijn maalt, zullen de vezels van de huid van de vrucht worden gebroken, iets wat de vochtopname door het lichaam vereenvoudigt.

5. Melk

Natuurlijk is melk geen vrucht, maar het is dermate rijk aan vocht dat het niet in deze lijst mag ontbreken. Een studie uit 2011 van McMaster University in Canada liet zien dat melk effectiever is dan het nuttigen van de gebruikelijke (sport)dranken. De combinatie van hoogwaardige eiwitten, koolhydraten, calcium en elektrolyten maken dat melk eigenlijk onmisbaar is.

6. Spinazie

Voldoende vocht innemen is belangrijk. Nog belangrijker is de balans van minerale zouten. Hierbij komt spinazie om de hoek kijken. Spinazie is niet alleen zeer rijk aan water, de groente bevat ook behoorlijk veel magnesium. Dit is een essentiële elektrolyt, net als kalium en natrium. Samen met het watergehalte van 92 procent is spinazie eten een goede manier om je lichaam te voorzien van voldoende vocht.

7. Ijsbergsla

IJsbergsla heeft misschien niet zoveel voedingswaarde als andere groentes, maar als het om vocht gaat is het een winnaar. De groene, knapperige blaadjes bevatten maar liefst 96 procent vocht. Daar moeten we wel een kanttekening bij plaatsen. IJsbergsla is behalve rijk aan vocht ook rijk aan vezels. Dat zorgt weer voor een beperkt effectiviteit van de grote hoeveelheid vocht.

8. Radijs

Nog zo’n lekker product: radijs. De tip: maak een kruisvormige inkeping in de radijsjes en laat ze even weken in een schaaltje water voor je ze opeet. Zo is het niet alleen een gezonde snack, maar krijg je direct ook veel vocht binnen.

Radijs bestaat voor 95 procent uit water, bijna net zoveel als ijsbergsla. De radijs wordt in de volksgeneeskunde als een koelmiddel beschouwd en veel mensen zweren bij de warmte-afvoerende eigenschappen. Voor maximale hydraterende effecten, pel je de radijs om wat van de vezels te verwijderen.

9. Tomaten

Natuurlijk mag de tomaat ook niet ontbreken in dit overzicht. Ze zijn niet alleen lekker en voedzaam, maar kunnen ook het lichaam voorzien van voldoende vocht. Tomaten bestaan tot 94 procent uit water. Wil je zo goed mogelijk profiteren van het vocht in de tomaat, verwijder dan eerst de soms stugge schil. Blancheren in kokend water en vervolgens de tomaat in ijskoud water plaatsen, zorgt ervoor dat de huid van de tomaat makkelijk loslaat.

10. Soep

Logisch dat soep veel vocht bevat, zul je misschien denken, het wordt immers gemaakt op basis van water. Klopt natuurlijk, maar de ene soep is de andere niet. Wil je echt profiteren van het vochtgehalte van soep, kies dan voor een van de vele vegetarische soepen. Het blenden van groenten breekt de taaie celwanden van de planten af, waardoor de voedingsstoffen en het watergehalte gemakkelijker door het lichaam worden opgenomen.