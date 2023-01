’Goede voornemens? Sterkte ermee!’

Een nieuw jaar is begonnen! Voor veel mensen het ideale moment om dingen anders aan te pakken.

Stoppen met roken, meer sporten en gezonder eten zijn van die populaire goede voornemens.

Ook Leo Verkerk heeft een nieuw doel dat in dit rijtje past. „Een tijdje geleden ben ik wat kilo’s kwijtgeraakt en dit jaar wil ik op dat gewicht blijven zodat ik lekker in mijn vel blijf zitten.”

M. de Haan mailt het komende jaar („en hopelijk alle jaren daarna”) meer te kunnen ontspannen. „Ik heb een drukke baan en kreeg vorig jaar burn-outklachten. In 2023 wil ik minder stress ervaren door meer tijd te nemen om te relaxen.”

Er zijn ook legio mensen die niet aan goede voornemens doen. Ingrid Schipper noemt ze zelfs „volstrekte onzin” omdat men zich er toch niet aan houdt. „Bovendien heb ik ooit ergens gelezen dat je goede voornemens beter in het voorjaar kunt maken. Het is dan buiten veel lichter waardoor je meer energie hebt om ze vol te houden.”

G. Wienese-Van Seumeren doet in 2023 alles precies zoals vorig jaar. „Voor wie aan goede voornemens doet: veel sterkte ermee!”

Meer koken

Minder bestellen, meer zelf kokkerellen! Ik ben alleenstaand en vind het niet leuk om alleen voor mezelf te koken en altijd bestellen wordt toch erg duur. Als ik zelf kook, eet ik hopelijk meteen wat gezonder.

Nancy de Bie

Geen getreuzel

Ik blijf al zolang ik me kan herinneren te lang treuzelen, met het idee dat ik álle tijd heb. Dan ineens krijg ik haast en vervloek ik langzaam rijdend verkeer en al het andere dat kan tegenzitten. Ik kom altijd vijf minuten te laat. Mijn goede voornemen voor 2023 is beter plannen en op tijd vertrekken.

Christien Veldman

Niet wachten

Het hele jaar denk ik na over dingen die ik anders kan doen. Daarmee wacht ik niet totdat het 1 januari is. Onlangs heb ik besloten dat ik meer tijd voor mijn vrienden wil vrijmaken. Mijn werk heeft lange tijd te veel van mijn vrije tijd in beslag genomen.

M. Vonk

Lekker leven

Goede voornemens hebben vind ik zo’n onzin! Ik ga door waar ik ben gebleven: lekker leven! Dat is me altijd goed bevallen. Wie wel aan goede voornemens doet, wens ik veel sterkte.

G.M. Wienese - Van Seumeren

Emigreren

Ons doel is om in het nieuwe jaar naar Zweden te emigreren. Samen met onze honden ergens in het stille noorden wonen is een droom die we al langer hebben. Daarvoor moeten we natuurlijk flink sparen. We duimen dat het lukt!

Lenna Soboljeva