Besparen op energiekosten: alternatieven voor de centrale verwarming

Een houtkachel kan een optie zijn. De kosten van aanschaf en installatie, inclusief een rookafvoer, worden geschat op 1000 tot 3000 euro. Is het lastig een verticale rookafvoer in de (woon)kamer te realiseren? Dan is een gaskachel gemakkelijker. De afvoer is namelijk nodig om het hout brandend te houden. Als goede houtkachels komen onder meer de Jøtul F105, Dik Geurts Modivar 5 en Altech Eclips uit de bus.

Ook een warmtepomp kan een idee zijn. Deze haalt warmte uit de bodem, lucht of zelfs grondwater. Hij werkt weliswaar op stroom, maar verbruikt minder dan elektrisch verwarmen zonder pomp. Bovendien ben je voordeliger uit dan met gas; volgens onderzoeken bespaar je, afhankelijk van de energieprijzen, met een zogeheten luchtwaterwarmtepomp zo’n 1000 euro per jaar. Met een bodemwarmtepomp is deze besparing nog groter.

Wel zijn de aanschaf- en installatiekosten een behoorlijke investering: zo’n 4000 tot 27.000 euro, afhankelijk van de soort.

