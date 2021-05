Column Babette: ’Ik heb er een zooitje van gemaakt’

Nog even afwachten of er maandag niet op de pauzeknop wordt gedrukt. Maar toch. De hoopgevende coronaberichten van afgelopen week veroorzaakten alleen al dat er een frisse wind door mijn lockdown-leventje ging. Ik voelde me als een dansende koe die weer voor het eerst de wei in mocht. Oftewel: joggingbroek uit, hakken aan en gaan! Op naar het terras, het tuincentrum en het (virtuele) reisbureau.

Hoe gezellig de thuisbubbel ook was, ook daar moest de bezem doorheen. Plotselinge opruimkriebels maakten dat ik alle kasten uitmestte en de test van het ontspullen glansrijk doorstond.

Maar toen ging het mis. Omdat ik dacht mijn digitale rotzooi even snel onder handen te kunnen nemen. Ieder goed georganiseerd mens zal denken dat ik gek ben geworden, toch ga ik met de billen bloot: op mijn telefoon staan 15.902 foto’s. Mijn inbox telt 16. 575 mails, waarvan de oudste uit 2013 stamt. Tussen mijn 2231 Instagramvolgers staan net even te veel sexy Russinnen die daar niet thuishoren en moeten worden geblokkeerd. En ja, ik koop maandelijks extra data omdat mijn telefoon anders vastloopt. Wat mijn laptop overigens al met regelmaat doet.

Hoewel ik mijn ogen niet sluit voor zaken als het energieverbruik van de digitale economie, CO2-uitstoot en duurzaam digitaal gebruik, heb ik er een zooitje van gemaakt.

Daarom ben ik er al dagen mee bezig. Behalve dat ik mijn mails rangschik en weggooi, verwijder ik oude WhatsApp-groepen, apps die ik nauwelijks gebruik en meld ik me af voor oninteressante nieuwsbrieven. En dan al die notificaties van Twitter, Facebook en Marktplaats. Is het echt zo belangrijk om binnen een minuut te weten dat Linda 15 euro heeft geboden op een oude Bosatlas die ik vanwege mijn opruimwoede op Marktplaats heb gezet? Nee dus.

Met een beetje geluk ben ik klaar met mijn digitale schoonmaak op het moment dat Mark Rutte groen licht geeft. En kan het echte leven eindelijk weer beginnen!