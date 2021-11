Vergist in de datum en wachten op het verkeerde vliegveld: lezers delen hun vakantieblunders

We hebben ons deze week op de redactie aan enig leedvermaak schuldig gemaakt. De meeste blunders in onze mailbox gaan over gemiste vluchten. Het zal je maar gebeuren dat je op het verkeerde vliegveld op je vlucht wacht, zoals Yara ’t Hout in Venetië.

Zij beschrijft hoe ze na een fijne weekendtrip, inclusief gondelvaart, met frisse tegenzin naar Amsterdam zou vliegen. „We kwamen krap op tijd aan, om erachter te komen dat Venetië kennelijk twee vliegvelden heeft! Wij stonden op het verkeerde en de andere luchthaven was te ver om onze vlucht nog te halen. We hebben maar een goede pasta gegeten, om uiteindelijk later toch terug naar Nederland te gaan.”

Frans Bertelink mailt dat hij en zijn vriend zich in de datum hadden vergist. Ze dachten dat ze op 31 augustus naar het eiland Kos zouden vliegen, maar in werkelijkheid was dat 30 augustus. Gelukkig konden ze diezelfde dag alsnog via Athene naar Kos vliegen.

„Uiteindelijk om twee uur ’s nachts in het hotel aangekomen na bijna 24 uur op te zijn geweest én een dag vakantie achter de rug. Een blunder die we nooit meer zijn vergeten.”

Vakantiehuis

Vorig jaar besloten wij er last minute een weekje tussenuit te gaan in eigen land. Veel vakantiehuizen waren al verhuurd, maar op Ameland vond ik toch een mooie villa. Nadat we ons lekker hadden geïnstalleerd, stonden er opeens andere mensen voor de deur. Bleek dat ik van de verhuurder een andere week bevestigd had gekregen dan aangevraagd. We moesten eruit!

John van Loenen

Tickets

Mijn vriend en ik wilden twee weken naar Kos. Bij de de incheckbalie op Schiphol konden wij op de borden onze vlucht niet vinden. Toen ik op de tickets keek, zag ik dat we hadden geboekt voor de dag daarvoor!

Frans Bertelink

Stank

Een paar jaar geleden boekte ik een kasteeltje in de Ardennen. Er bleek echter veel achterstallig onderhoud en het stonk er verschrikkelijk! We hielden het er maar twee nachten vol. Nu checken we eerst de beoordelingen...

Amanda Muller

Laarzen

In Domburg was onze tent na een zware bui helemaal ondergelopen. Alle schoenen heb ik in een plastic tas gedaan. Niet veel later heb ik die tas per ongeluk bij het vuil gegooid. Alle laarzen en schoenen van ons vijven: wég! Ik word er nog vaak mee geplaagd.

Henk van Zanten

Spoorloos?

In Israël dacht ik dat we nog een nacht verbleven in een kibboets. We gingen op pad en toen we ’s avonds terugkwamen, was onze kamer leeggehaald. De politie was al bezig met een opsporingsbevel voor een stel terroristen, vermomd als gezin. Tja, in Israël moet je niet ’s morgens, terwijl je had moeten uitchecken, spoorloos verdwijnen en je spullen achterlaten...

Wilma Swaab