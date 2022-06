Franse geleerde bestudeert effect neprif op golven in waterlab

Rond 2100 zullen de meeste riffen zijn afgestorven, tenzij de CO2-uitstoot wordt teruggeschroefd, meldde de UNESCO in 2017 in een alarmerend rapport. Maar veel van deze wonderen der natuur zullen veel eerder verdwijnen. „Verwacht wordt dat binnen tien tot dertig jaar het merendeel van de koraalriffen met Werelderfgoed-status niet meer het vermogen heeft om de opwarming te overleven”, luidde de waarschuwing.

Ruwheid

Volgens dr. Tissier zijn koraalkusten een van de ingewikkeldste kustsoorten. Want loopt de bodem van een ’normaal’ kustgebied schuin af onder water, bij koraal is sprake van een abrupte overgang. „Die kan de golven bij een grote storm breken”, legt ze uit. Ook de vorm en ruwheid van koraal hebben volgens de geleerde een remmende werking. En dan is er ook nog een type golven die onder bepaalde omstandigheden op een rifvlakte juist huizenhoog worden opgestuwd, wat kan leiden tot hogere waterstanden voor de kust.

Om de complexe kusten beter te begrijpen en het afsterven van koraal te stoppen, is het belangrijk te weten hoe golven voor de kust precies veranderen, zo stelt de Franse wetenschapster. Niet alleen heeft ze hiervoor maandenlang onderzoek gedaan bij de Zandmotor in Kijkduin, maar is er in Delft ook een waterlab met bassin nagebouwd. Hierin zijn 384 3D-geprinte koraalreplica’s van hars geplaatst.

Kunstorganisme

„Met een golfgoot proberen we de werkelijkheid te simuleren”, vertelt de uit het Franse surfparadijs Biarritz afkomstige kustkenner. „We kunnen sterke golven, maar ook lange golven nabootsen.” In het speciale waterlab wordt bovendien gevarieerd met de hoeveelheid en de ruimte tussen de stukjes kunstorganisme. „We observeren wat er met de golven gebeurt en hoeveel energie ze verliezen door de aanwezigheid van koraal.” Om het effect van écht extreme rollers te kunnen meten, hoopt Marion zich binnenkort te mogen uitleven op de Delta Flume van watertechnisch instituut Deltares, een watergoot van 300 meter lang met een diepte van bijna tien meter, waarmee golven kunnen worden opgewekt van wel 4,5 meter.

Dit alles met als uiteindelijk doel: modellen ontwikkelen om zo de golfcondities op het strand, de beweging van de kustlijn en mogelijke overstromingen te voorspellen. „Deze inzichten kunnen uiteindelijk helpen bij de ontwikkeling van strategieën voor kustbescherming of het opzetten van programma’s voor de restauratie van koraalriffen”, zegt de bevlogen ’golfbreekster’.