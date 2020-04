Hierom zijn huismussen juist niet saai

Alle afspraken zijn afgezegd en we komen amper de deur nog uit. Bewust van hoe bevoorrecht ik ben dat ik vanuit huis kán werken en – los van boodschappen – mijn huis niet uit hoef, verveel ik me geen moment. Ik ben namelijk een echte huismus.

Volgens Ad Vingerhoets, hoogleraar Emoties en Welbevinden, zitten huismussen pas echt goed in hun vel wanneer ze thuis zijn. „Ze voelen sterke verbondenheid met hun thuissituatie, fysieke omgeving of de routine waarin ze zitten. Het is vaak ook een club mensen die verandering moeilijk vindt.”

„Sommige mensen hebben heel veel behoefte aan controle”, stelt de hoogleraar. „Het verlies hiervan is een belangrijke stressfactor. De meeste controle heb je waar je thuis bent, daar weet je tenminste precies hoe het eraan toe gaat. In de rest van de wereld kunnen er allemaal dingen gebeuren en die spanning en sensatie wordt niet door iedereen gewaardeerd.”

Volgens Vingerhoets is dat bij sommigen juist andersom. Het gewone leven geeft hen veel te weinig prikkels waardoor ze sensatiezoekers worden. Ze zoeken uitdaging in bijvoorbeeld autoracen, diepzeeduiken of bungeejumping.

Gehecht

Huismussen krijgen nou eenmaal sneller heimwee dan avonturiers. Vingerhoets: „Je bent in zekere mate verliefd op je huis, of in ieder geval er extreem aan gehecht. Net zoals je gehecht kunt raken aan een mens of aan huisdieren. Het betekent dat er een bepaalde weerzin of terughoudendheid is om je huis te verlaten, omdat je toch altijd dat gevoel hebt dat je iets of iemand mist.”

Als je last van heimwee hebt, zijn er volgens Vingerhoets vooralsnog geen psychologische kneepjes die bewezen effectief zijn. „Je moet proberen ermee om te gaan.”

„Weg zijn van huis kun je wel normaliseren door je goed voor te bereiden. Zelfs wanneer je van huis bent, kun je je nog routines aanwenden waardoor je sommige gewoonten hetzelfde houdt. Of neem iets mee van huis waaraan je gehecht bent.”

„Tegenwoordig is je ’thuis’ veel dichterbij omdat je met elkaar kunt (video)bellen.” Maar je moet daar ook mee uitkijken, waarschuwt de hoogleraar.

„Als een kind opbelt: ’Mama, ik mis je’, dan huilt de moeder ook mee. Dan denkt het kind: ’Ik heb mama verdrietig gemaakt.’ Dat is dan nog meer een reden om naar huis te gaan.”

„Huismussen hebben het imago een beetje saai te zijn”, vervolgt Vingerhoets. „Maar ze hebben veel fantasie doordat ze genoegen nemen met avonturen die ze uit boeken en films halen. Bovendien zijn het tevreden mensen die sneller rust in zichzelf vinden.”

Trouw

„Huismussen kunnen ook trouwe vrienden zijn; voor hen is het een uitje om bij vrienden en familie op bezoek te gaan omdat dat meestal op dezelfde vertrouwde plek is.”

Toch hebben we volgens de hoogleraar allemaal behoefte aan een soort activatie van het brein. „Bij te weinig activiteit slaap je, in het midden functioneer je goed en bij te veel prikkels ervaar je stress of paniek. Bij de een is die activatie al bij een bezoek aan de camping dertig kilometer verderop, de ander pas bij een bungeejump in Nieuw-Zeeland.”

Hij vindt het heel begrijpelijk dat iedereen nu klust of in de tuin werkt. „Je maakt van de nood een deugd.”

"Meeste controle heb je waar je thuis bent"

„De avonturiers hebben het nu ’t zwaarst. Die vinden dat ze zeer beperkt worden en menen dat almaar thuiszitten onnodig is. Die komen met allerlei ideeën die ze nu niet kunnen uitvoeren.” Het maakt het volgens Vingerhoets alleen nog maar moeilijker om de situatie te verteren dan wanneer je denkt: ’Nu het is niet leuk, maar we moeten er doorheen.’

Toch zouden ook huismussen volgens hem niet echt kunnen genieten, mocht er nog een algehele lockdown zou komen. „Ook zij willen graag eens naar buiten, zeker met dit weer.”

Iedereen is anders, benadrukt de hoogleraar. „Sommige mensen willen niets liever dan verre reizen maken, anderen maken reizen door een mooi verhaal te lezen. Ze missen in zekere zin dingen, maar dat is de afweging die je maakt. Tel je zegeningen in de dingen die je wel meemaakt en mooi vindt.”

Geen druk uitoefenen

Hoewel je het liefst alle avonturen met je vrienden wilt delen, zal je volgens hoogleraar Emoties en Welbevinden Ad Vingerhoets moeten respecteren dat je vriend(in) een huismus is. Oefen vooral niet te veel druk uit om diegene dingen te laten doen die hij of zij niet leuk vindt. „Je ziet weleens dat bij families waarin oma tachtig wordt en de kleinkinderen dat in Spanje willen vieren, terwijl oma nog nooit in het buitenland geweest. Zo’n oma kun je niet ongelukkiger maken.”