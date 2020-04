De 10 leukste reispodcasts om bij weg te dromen

1. Along with Annika

Wegdromen over onbekende bestemmingen, een fonkelende sterrenhemel of een verlaten woestijn. Annika is naast verslaggever ook nog fervent wereldreiziger. In haar podcast vertelt ze je alles over de verre reizen die ze samen met haar backpack maakt. Zij vertelt hoe je die grote aardbol nét wat toegankelijker kunt maken voor de ideale ontdekkingsreis.

https://alongwithannika.com/

2. Spoorcast

Reizen met de trein. Daar kunnen Arjan Spoormans (ja, dat is écht zijn naam), Arno Leblanc en Elger van der wel van alles over vertellen. Deze drie heren vertellen je verhalen van ontspoorde treinen tot griezelige spookstations in België. Spoorcast maakt van jouw ritje met de trein een heel avontuur.

https://shows.acast.com/spoorcast/

3. The Sustainable Jungle

De Engelse Lyall en Joy kijken naar oplossingen voor de huidige duurzaamheidsproblemen in de wereld. Ze reizen de wereld rond en spreken met inspirerende mensen als Brendan Condon en Olivia Kennaway, ervaringsdeskundigen op duurzaamheidsprojecten in derdewereldlanden. Via deze podcast hopen ze bij te dragen aan een betere wereld en jou te inspireren groener te reizen, zodra het weer mag.

https://www.sustainablejungle.com/podcast/

4. Zero To Travel

Wil jij weten hoe je de hele wereld kunt rondreizen, maar wel op een klein budget? Dan is deze Engelstalige podcast precies wat je zoekt. Of je nou een groentje bent of een ervaren wereldreiziger, reisexpert Jason Moore praat met avontuurlijke mensen die je advies geven over waar je moet zijn voor de beste budgetproof locaties.

https://zerototravel.com/listen-to-podcasts/

5. The Journey

Ook onze eigen KLM heeft een reispodcast. De serie neemt luisteraars mee naar verschillende delen van de wereld. Van de sneeuwvlaktes in Alaska tot de hectische straten in New Delhi. Reizigers vertellen over waargebeurde verhalen die hun leven voorgoed heeft veranderd. Luister naar het verhaal van Samba Schutte, die in een klein stoffig dorpje in Kenia zijn talent als comedian ontdekte. Of wat dacht je van het zenuwslopende verhaal van Emma, die ontvoerd werd tijdens een zakenreis?

https://podcast.klm.com/en/

6. VanVerhalen

Avonturiers en wannabe-wereldverbeteraars Florine en Thijs verkochten hun huis en bezittingen om de wereld te veroveren in een huis op wielen. In hun podcast kun je luisteren naar alles waar ze tegen aan lopen: welke landen moet je bezoeken, en welke vooral niet, welke spullen moet je niet vergeten tijdens een busreis en het allerbelangrijkste: hoe poep je eigenlijk als je in een bus woont?

https://open.spotify.com/show/2vDnui9MWBlAtinOlrTvfD?si=a8mQPxxHSmub6C_52-gldQ

7. Extra Pack Of Peanuts

Een zuinig persoon gecombineerd met iemand die van de fijnere dingen in het leven houdt. Deze podcast is voor zowel de levensgenieter als voor de economische reisliefhebber een goede aanrader.

https://extrapackofpeanuts.com/show/

8. Reisgenoten

Reisjournalist Niels de jager en filmmaker Daisy Scholte inspireren, vermaken en vertellen. Van hoe je als LHTB’er een reis aflegt naar landen waar homo’s de doodstraf krijgen tot het beklimmen van de hoogste berg van Afrika.

https://player.fm/series/reisgenoten

9. The Rough Guide To Everywhere

Meet reisredacteur Aimee White, die je meeneemt op niet zo voor de hand liggende avonturen. Zoals het verhaal met Francis Firebrace, een 81-jarige rondreizende cowboy met een grote witte baard. Of luister naar het gesprek met NASA-astronaut Don Thomas die vertelt hoe reizen om aarde je perspectief op de mens verandert. Ook handig: ze tipt hoe je de beste reisfoto’s kunt schieten.

https://www.roughguides.com/podcast/

10. De Spannendste Reisverhalen

Ook van eigenbodem is deze podcast van TUI. Van een bevalling in een Italiaanse supermarkt tot een spannende date in de jungle van Bali. Luister onder andere naar de bijzondere reisavonturen van Katja Schuurman en Pauline Wingelaar.

https://www.tui.nl/smile/blog/podcasts-om-bij-weg-te-dromen/