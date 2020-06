Mis je de luchthaven? Hier kun je op nepvakantie!

Oh, de reuring van voorbij snellende reizigers, het geluid van voortslepende trolleykoffertjes, het gebliep van het scannen van de boardingcards... Gek hoe je dit soort dingen kunt missen op het moment dat het even niet meer kan.

Wil je die vakantiebeleving weer voelen, de opwinding van het op reis gaan? Dat kan! Voor de reizigers die verlangen naar de dagen van het verleden, komt Songshan Airport in Teipei eenmalig met een actie om het leven op het vliegveld nog een keer te ervaren. Songshan geeft 90 mensen de kans om te doen alsof ze op vakantie gaan.

Boarding, please! Of toch niet

Huh, een nepvakantie? Hé, als je maar iets hard genoeg mist, doe je gekke dingen, zullen we maar zeggen. De luchthaven organiseert onder meer een tour waarbij mensen naar het vliegveld kunnen gaan zonder écht ergens heen te vliegen. De ervaring van een halve dag bevat ook een rondleiding door de luchthaven, een nep-immigratie-ervaring en tenslotte de kans om aan boord te gaan en vervolgens weer van boord te gaan.

Songshan Airport in Teipei is een van de vluchthavens waar het de afgelopen maanden uitzonderlijk stil geweest. Vluchten vanuit Songshan reizen doorgaans naar het binnenland of naar sommige bestemmingen in China, Japan en Zuid-Korea. Toen het coronavirus Taipei betrad, heeft de stad vanaf dag 1 ervoor gekozen de grenzen te sluiten. Volgens Chih-ching Wang, directeur van Taipei Songshan Airport, is een dagje door een lege luchthaven strollen een kans om de mensen meer te leren over het instapproces en relevante servicefaciliteiten. „Mensen die niet de mogelijkheid hebben gehad om internationale vluchten op Songshan te nemen, kunnen nu deze gelegenheid gebruiken om de airport te leren kennen.”

Nu alleen nog even naar Zuid-Korea zien te komen...

