Vijf tips om vlekken uit je houten vloer te krijgen

1. Vetvlekken in een geoliede houten vloer zijn vaak prima met dweilzeep te verwijderen. Is de vlek erg hardnekkig, gebruik dan een intensiefreiniger voor geoliede vloeren. Lukt ook dat niet? Dan biedt James Bandit (james.nl) uitkomst, dit is een vetoplosser voor poreuze ondergronden zoals hout en natuursteen.

2. Last van grijze of zwarte vlekken in uw houten vloer als u een bloempot oppakt? Dat is een reactie van looizuur in het hout. Zwarte verkleuring ontstaat door contact met metaal, urine of braaksel. Behandel de vlek met oxaalzuur (bouwmarkt). Er kan naderhand wel een lichte vlek ontstaan, die u plaatselijk kunt bijwerken met onderhoudsolie.

3. Voor een gerookte houten vloer is oxaalzuur niet geschikt, omdat dit het gerookte effect kan aantasten. Gebruik in dit geval Tannin Remover van Rubio Monocoat.

4. Uitgebeten watervlekken kunt u wegpoetsen met wat onderhoudsolie op een plukje van de fijnste staalwol (00).

5. Het laatste redmiddel bij vlekken in geoliede vloeren is plaatselijk schuren met een fijn schuurpapiertje. Als u daarna de vloer behandelt met onderhoudsolie, is er niets meer van te zien.

