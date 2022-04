Recept van de dag: penne met tomaat, feta en basilicum

Nodig voor 4 personen:

- 400 g penne (of andere korte pasta)

- 750 g (gekleurde) kerstomaatjes

- 200 g feta

- hand verse basilicum

- halve sinaasappel

- 2 knoflooktenen

- 1 el balsamicoazijn

- 1 el oregano

- 2 tl venkelzaadjes

- wat chilivlokken

- olijfolie

- zout & peper

Bereiding

Verwarm de oven voor op 225 graden. Verkruimel de feta in een kom. Doe er venkelzaad bij en rasp de schil van de halve sinaasappel erboven fijn. Leg apart. Doe de tomaatjes in een braadslee waar ze in één laag in passen. Snij de knoflook in flinterdunne plakjes, doe erbij. Voeg oregano, zout, peper, chili vlokken, het sap van de uitgeperste halve sinaasappel, 3 el olijfolie en balsamico bij. Hussel door elkaar en rooster 30 minuten tot de tomaatjes gaar/geblakerd zijn. Kook de pasta al dente in ruim water met zout. Snij het basilicum in reepjes. Giet de pasta af en doe terug in de warme pan. Voeg de tomaatjes en het vocht uit het bakblik erbij, plus de helft van de feta en basilicum. Roer goed door, serveer en garneer met de rest van de feta en basilicum.