Altijd een laagje water in de wasmachine, kan dat kwaad?

Maya: „Er blijft altijd water in mijn wasmachine achter aangezien er geen kleine slang is om het af te voeren. Ik moet het afvoerluikje opendraaien, een handdoek neerleggen en de machine naar me toe trekken om het overtollige water eruit te krijgen. Dat stinkt ook nog.”

Zamarra: Er moet altijd wat water in het afvoercircuit van de wasmachine achterblijven. Als de sifon van de gootsteen droog staat, gaat het ook stinken. Het is niet nodig om dit water steeds uit de machine te laten lopen. Dat scheelt u een hoop gedoe!

Bekijk ook: Muffe geur in wasmachine verwijderen

Bekijk ook: Tips om te voorkomen dat shirts kreukelen in de wasmachine

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl