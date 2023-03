De badkamer schoonmaken: vijf tips van Zamarra

1. Hygiëneproducten voor het toilet en badkamerreinigers bevatten vaak (onnodig) chloor. Chloor kan veel oppervlakken beschadigen als het product te lang blijft zitten, wat kan leiden tot corrosievlekken op kranen of gele vlekken op plastic onderdelen.

2. Ook chloorvrije ontkalkingsmiddelen kunnen vervelende vlekken op kranen achterlaten omdat ze zeer sterke zuren, zoals zoutzuur, bevatten. Misschien heeft u de kalkaanslag kunnen verwijderen, maar heeft u permanente vlekken in de badkamer veroorzaakt.

3. Houd altijd de inwerktijd van het ontkalkingsmiddel aan en spoel het oppervlak daarna met veel water af.

4. Gebruik in de badkamer en het toilet geen schoonmaakmiddelen die chloor of zeer sterke zuren bevatten, maar kies voor reinigers op basis van azijn- of citroenzuur. Ze zijn veel minder agressief. Laat het middel even inwerken en verwijder het daarna met een schone doek en veel schoon water.

5. Nog beter is het om kalkaanslag te voorkomen. Dit doet u door na de douche met een wisser te drogen en vochtige kranen altijd met een zachte microvezeldoek droog te maken.

