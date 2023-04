Koning(in) van de selfies: ’Het zijn eigenlijk doodnormale mensen’

In de afgelopen tien jaar heeft koning Willem-Alexander zich ontpopt tot de ’selfiekoning’ van Nederland. Waar zijn moeder, voormalig koningin Beatrix, vrij zelden op de foto ging met ’onderdanen’, staat Willem-Alexander altijd open voor een selfie. Dat begon al tijdens zijn kroning in 2013. Terwijl hij in de Gouden Koets door de straten van Amsterdam reed, zwaaiend naar het publiek, maakte hij foto’s van zichzelf met zijn mobiele telefoon. Tien jaar later gaat de koning regelmatig spontaan op foto’s met doodnormale mensen. Deze geluksvogels staan met de koning op de plaat:

’Met vrijbrief uit Duitsland’

„Jordi (toen 14) wilde heel graag bij het koninklijk bezoek aan Groningen zijn, maar omdat wij in Duitsland woonden, had hij op Koningsdag geen vrij”, vertelt zijn moeder Sarah Hekstra-Boluarte. „Daarom besloot hij de koning een brief te sturen, om hem te vragen of hij kon regelen dat Jordi die dag vrij zou krijgen. Daar reageerde Willem-Alexander op dat hij dan wel geen koning van Duitsland is, maar de brief zou kunnen laten zien op school en dan vast Koningsdag in Groningen zou mogen vieren.” Jordi kreeg niet alleen vrij, maar had ook het geluk de koning persoonlijk te ontmoeten en een selfie met hem te maken”, aldus zijn trotse moeder.

Jordi Hekstra, Koningsdag Groningen, 2018

’Niet te ordinair’

„In Speedo de koning ontvangen; een nogal onorthodox plaatje”, lacht Jimmy van de Water. „We waren op vakantie op Bonaire toen we te horen kregen dat de koning ’ons’ zou bezoeken. Wij zijn niet zo van in de rij staan of achter de hekken wachten, dus we lieten het maar gewoon op ons afkomen. Uiteindelijk bleek het een heel ongedwongen sfeer. Ik stond half in het water en zag hem komen, dus dacht: laat ik maar een selfie maken. Hebben we dat ook weer voor het nageslacht! Eerder hadden mijn ma en ik hem al de hand geschud, toen zei hij nog: ’ik zou ook liever in mijn zwembroek op het strand liggen zoals jullie’. Dus netjes moment afgewacht, zonder te schreeuwen. Het moet niet ordinair worden natuurlijk”, grapt hij.

Jimmy van de Water, vakantie Bonaire, 2023

’Ontzettend zenuwachtig’

„Nadat Valerie zich eerst minuten achter een conifeer had verscholen en steeds een stukje dichter naar zijn tafeltje schuifelde, vroeg ze helemaal zelf om een selfie”, grinnikt Annelies Pijper, moeder van de 9-jarige. „Natuurlijk hadden Willem en zijn security het wel door. Maar Valerie was echt starstruck, zo leuk en aandoenlijk om te zien! Ze was ontzettend zenuwachtig en Willem zag dat en sprak haar aan met ’Jongedame, wil jij mij wat vragen?’. Toen vroeg zij ’Beste Koninklijke Hoogheid mag ik met u op de foto?’. Mooi hè! Het was onze eerste keer skiën in Lech, de eerste keer skiën überhaupt. We wisten natuurlijk dat de Oranjes hier vaak komen, maar dat we Willem-Alexander op het terras van ons hotel tegen het lijf zouden lopen was een totale verrassing. Bij het diner zei ze ’s avonds: ’ik vind het niet zo leuk dat hij tijdens corona toch op vakantie ging naar Griekenland, maar dat ik nu de koning hier heb getroffen vind ik GEWELDIG, ik kan er vast niet van slapen’.”

Valerie Pijper, wintersport Lech, 2023

’Ik vraag het gewoon’

„Ik was samen met klasgenoot Lieke Huijskes in Jakarta voor onze minor van de opleiding fashion & textile technologies. De bedoeling was om hier een half jaar vakken te volgen, maar dit werd door corona verkort tot anderhalve maand. We hoorden dat Willem-Alexander en Máxima in Jakarta zouden zijn en besloten te gaan kijken. Nadat we een tijdje in de warmte hadden staan wachten (te zien aan onze oververhitte hoofden) kwamen ze dan eindelijk naar buiten. Mijn en Liekes familie waren allemaal enthousiast over het bezoek en vonden dat we moesten kijken en foto’s maken. Daarop dacht ik: ik vraag gewoon om een selfie! Toen ze naar buiten liepen vroeg ik ’Majesteit, mag ik een selfie maken?’ Een superleuke ervaring!”

Fenna Wildering en Lieke Huijskes, vakantie Jakarta, 2020

’Onverwacht bezoek’

„We stonden op een plein met allerlei sportverenigingen en de koning ging langs bij elke vereniging. Hij sprak even met de voorzitter van onze wielerploeg, en toen vroeg ik of hij met mij een selfie wilde maken. Omdat ik het zo onverwacht vroeg, vond hij het volgens mij wel leuk.”

Hielke Visser, Koningsdag Zwolle, 2016

’Dít is de officiële fotosessie’

„Na de officiële jaarlijkse fotoshoot riep ik: ’koning, wilt u met ons een selfie maken’”, blikt Vincent Holleman terug. „Máxima en hij draaiden zich om en gingen met mijn broertje en mij op de foto.” Op de achtergrond zijn ook de twee jongste prinsessen Alexia en Ariana te zien. „Ze gedroegen zich totaal niet als koninklijke familie, maar als doodnormale mensen. Hij zei nog: ’dít is de officiële fotosessie.’ Na de selfie stormden tientallen mensen op de koning en koningin af om ook een foto te scoren. Het ging voor mij allemaal heel snel. Ik besefte daarna eigenlijk pas dat ik een foto met de koning en koningin had.”