Dagrecept: Joodse viskoekjes van kabeljauw

Joden uit Centraal- en Oost-Europa brachten de ovenschotel tsjolen (van aardappel en vlees/kip) naar Suriname. Bij gebrek aan aardappelen besloten de Surinamers pomtayer (een soort wortel/knol) te gebruiken. Jonah Freud schreef een heel boek over dit soort kruisbestuivingen in Memmisj - De Joodse wereldkeuken van Jonah Freud (Carrera Culinair). Het Nederlandse hoofdstuk zit vol met bekende gerechten, waarvan ik soms niet eens wist dat ze een Joodse oorsprong hebben! Kibbeling bijvoorbeeld, geïntroduceerd in Nederland door Portugese Joden. Daarbaast zijn er ook viskoekjes (die ook in Suriname worden gegeten).

Nodig:

- 750 g kabeljauwfilet

- 2 grote of 3 kruimige kleine gekookte aardappelen

- 1 el bloem

- 1 teentje knoflook (fijngesneden)

- 1 ui (fijngesneden)

- 1 ei, zout en peper

- 1 el peterselie (fijngehakt)

- nootmuskaat (naar smaak)

- 2 el bloem

Kook de vis in ruim water gaar. Haal de vis met een schuimspaan uit het water, laat uitlekken en prak hem samen met de aardappelen fijn in een schaal. Meng de overige ingrediënten tot en met de peterselie erdoor en breng op smaak met zout, peper en nootmuskaat. Vorm platte koekjes van het mengsel en wentel deze door de bloem. Verwarm wat olie in een koekenpan en bak de koekjes in porties aan beide kanten goudbruin.