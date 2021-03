Recept van de dag: preisoep met worst

Nodig voor 2 personen:

• 300 g prei

• 1 eetl olie

• 200 g gekruid gemalen varkens of worstvlees

• 1 theel zoete paprika

• 5 dl hete bouillon

• 100 gr roomkaas

• peper

Bereiding:

Dan koop je twee van die worsten en die haal je thuis uit het velletje. Dan heb je kant en klaar gekruid gehakt. Precies zoals het lekker is. Je kunt ook gehakt kopen en dat kruiden met zout en peper, wat druppels worcestersaus, paprika, beetje nootmuskaat, of misschien geen nootmuskaat maar dan wel foelie. En dat dan ook lekker.

Daarna snij je de prei door en klein en spoel je die nog even uit in het vergiet. Beetje olie in de soeppan. Het gehakt aanzetten. Als het goed bruin is, prei erbij. Dan een stevige theelepel paprikapoeder, zoet, en een halve liter lekkere bouillon. Ik denk kalfsbouillon.

Laat vijf minuten zachtjes doorkoken. Nu de staafmixer in de soep. Had je nog wat zachtgele/lichtgroene prei achtergehouden? Ik hoop het wel. Strooi het in de soep. Dan de roomkaas erdoor roeren en het geheel op smaak brengen met flink wat peper. Serveer er een lekker stuk brood bij. En zet een potje roomkaas op tafel om het brood nog mee te besmeren.