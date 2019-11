Kees showt zijn Ford Bronco: ’In zeven seconden van nul naar honderd’

„Ik ben opgegroeid met Amerikaanse auto's - mijn oma had een Chevrolet Bel Air - en heb er altijd een zwak voor gehouden. Toen ik acht jaar geleden een betaalbare trekauto voor de paardentrailer zocht, zag ik op internet deze Ford Bronco uit 1979. Een toevalstreffer, want ik zocht niet speciaal naar dit model en op de foto's zag hij er goed uit. In het echt glom hij minder hard.

We hebben hem toch gekocht. Het is een XLT, het meest luxe model, en die zijn vrij zeldzaam. Niet lang daarna ging de oldtimerregeling voor auto's op lpg op de schop. Onhandig, want er zit alleen een lpg-tank in. De benzinetank was eruit gehaald. Ik heb de XLT in de stalling gezet en ben op zoek gegaan naar een Bronco op benzine. Dat is deze Custom uit 1978 geworden.

Vorige eigenaar heeft motor opgevoerd van 160 naar 400 pk

De vorige eigenaar was machinist op de grote vaart. Hij wist alles van techniek en heeft de 6.6 V8 opgevoerd van 160 naar 400 pk. Er zitten gemodificeerde cilinderkoppen op, een Edelbrock carburateur en een uitlaatsysteem met gecoate headers en dubbele rvs-uitlaten. Ook zit er een speciale dragsterbak onder. De motor is zo sterk dat je met een normale versnellingsbak blijft stilstaan als je gas geeft.

Door alle aanpassingen gaat hij in zeven seconden van nul naar honderd. Best knap voor een pick-up van 2,5 ton. Het is wel een beetje een zenuwlijder om mee te rijden. De XLT rijdt rustiger en soepeler, maar met deze heb ik meer lol. Het verbruik is wel een puntje: 1 op 3 op benzine. Dat heb ik er graag voor over en met een paar duizend kilometer per jaar is het nog wel te doen.”

Eigenaar

Kees Olij (64), elektricien

Auto

Ford Bronco Custom 400 V8, 1978

Geschatte waarde

15.000-20.000 euro

Gemaakt

1978-1979

Motor

6,6-liter achtcilinder benzinemotor, 400 pk

Topsnelheid

ca. 170 km/h, 0-100 km/u: circa 7 seconden

Toekomstplannen

"Bewaren, bijhouden en rijden."