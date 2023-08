Keukentip: zo snijd je een bloemkool (of broccoli) én houd je de keuken netjes

Ga als volgt te werk: leg de bloemkool op z’n kop, dus met de roosjes op je snijplank. Snijd vervolgens rondom de stam. Zorg hierbij dat de punt van je mes de snijplank niet raakt.

Sommige roosjes zullen groot blijven, andere roosjes vallen direct in de perfecte grootte. De grotere rozen kun je alsnog met de hand snijden. Snijd hierbij enkel in het kleine stengeltje van de roos en ‘breek’ de roos daarna los. Zo kun je bloemkool snijden zonder troep.

Bouillon

Wat te doen met de stam of de bladeren? Vaak belanden ze in de prullenbak, maar dat is zonde. Gebruik een bloemkool- of broccolistam bijvoorbeeld in een groentebouillon of snijd er plakken af, marineer ze in een lekkere olie met wat specerijen en rooster in de oven.

Je kunt de broccoli- of bloemkoolstam trouwens ook rauw eten in een salade. De stammen kun je ook gaar koken en daarna pureren, dan heb je een lekkere bloemkoolpuree!