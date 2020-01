Eucalyptusboom is benzinebom

De bast van de eucalyptusboom vliegt bij brand als een fakkel in het rond. Ⓒ FOTO 123RF

„Stel dat je God was, en je moest de boom ontwerpen die gedijt met vuur”, zegt bosbrandenonderzoeker Guido van der Werf. „Dan is dit ’m: de Eucalyptus.” De soort is een opvallende overeenkomst tussen felle bosbranden in Australië, Portugal en Californië. Een boom als benzinebom.