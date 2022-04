Mijn garage: direct verliefd op ’Zweed’

Premium Financieel

Het succes van Ferrari? ’Altijd één auto minder bouwen dan de vraag’

Ferrari is 75 jaar geworden, maar alles behalve bejaard. Niet alleen op het Formule I-circuit vallen de prestaties op. Wat heet, in de showroom is Ferrari zelfs de meest winstgevende auto ter wereld. Het geheim? „Ferrari creëert zijn eigen schaarste.”