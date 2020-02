Bowlen is uit, zombies zijn in

De eerste vestiging van het Australische concept opent op 6 februari zijn deuren in Rotterdam. Zero Latency VR is naar ons land gehaald door Vitas Kersbergen en Maarten Peelen. Nederland is het eenentwintigste land. Inmiddels zijn er 41 gamelocaties.

,,De reacties zijn super. Tijdens de soft-launch de afgelopen dagen was iedereen reuze enthousiast”, aldus mede-initiatiefnemer Vitas Kersbergen. De Rotterdammer gaat verder: ,,Er zijn nu al mensen die opnieuw een geboekt hebben voor een volgende sessie.”

Vitas Kersbergen en Maarten Peelen brachten Zero Latency VR naar Rotterdam. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

Tijdens de persdag werd er in de voormalige autogarage aan de Vierhavenstraat in Rotterdam er nog flink getimmerd, maar de ruime gameroom lag er prima bij. De ruimte is op de muren en vloeren voorzien van speelse lijnen. Deze lijnen zorgen er voor, dat de camera’s in de VR-bril de software precies laat weten waar de speler zich bevindt.

Maarten Peelen legt uit: ,,De camera’s zien de lijnen. Binnenkort hangen we twee ventilatoren op. Die moet ik dan ook in het ’landschap’ zetten, zodat het ook herkenningspunten voor het spel zijn.”

De spelers opereren in teams en bewegen schuiven in groepjes door de grote speelzaal. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

Na instructie, het omhangen van een rugzak met computer, het opzetten van de HP VR headset en het overhandigen van de indrukwekkende controller was het game on! Wij speelden Outbreak Origins, een shooter avontuur met ultra-realistisch bewegende zombies.

Na afloop zijn er scores en filmpjes. Hieronder een fragment uit het spel. Het enthousiasme onder de spelers is groot.

Zodra je één voor één de ruimte instapt ben je direct in een andere wereld. De software zorgt er voor dat je niet tegen muren of collega-shooters op loopt en na een paar minuten oefenen op de schietbaan mag je in de virtuele lift naar naar steeds wisselende omgevingen waarin de zombies (groot en klein, dun en dik) van alle kanten op je af komen.

Nadat er geen zombies meer over zijn moet je naar cirkels in het spel lopen en kom je op andere locaties, maak je tussendoor een vlucht met een helikopter en loop je over smalle (en vooral hoge) richels. Ik schuifelde... En dat moet er ongetwijfeld vreemd uitgezien hebben voor de omstanders van de gameroom.

TU-student (en fervent gamer) Glenn was onder de indruk, maar miste wel wat diepgang het VR-spel die je wel achter de computer hebt. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

Al commando’s schreeuwend vloog het half uur voorbij. De hilariteit na afloop was enorm.

,,Dat is bij elke groep, zeker als de scores op de grote televisie komen’’, aldus Kersbergen, die veel verwacht van het bedrijfsleven. „Hij gaat verder: ,,Wij zijn druk bezig met de afbouw van vergaderruimtes, zodat je allerlei combinaties kunt maken en vervolgens in teamverband de vijand (en je collega’s in het andere team) kunt verslaan. En even helemaal los van deze wereld bent.”

De naam Zero Latency (geen vertraging) doet in ieder geval zijn naam eer aan. Alle handelingen in het spel lopen vloeiend. De spellen die je er kunt spelen zijn allemaal speciaal voor en door het Australische moederbedrijf ontwikkeld en dus niet op de computer te spelen.

Voor meer info zie: Zero Latency VR

Plus

Hoogwaardige apparatuur. Soepel lopende software. Mooie locatie.

Waardering

Prijs

€ 34 per game (1/2 uur) voor individuele spelers.