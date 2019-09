Porsche zonder Vroemmmmmm

Amsterdam - Aan Tesla en andere elektrische’s auto zijn we inmiddels een beetje gewend maar dat een sportwagenbouwer als Porsche nu ook komt met een volledig elektrische auto is bijzonder. Komt het einde van de traditionele sportauto nu in zicht? Want een ronkende motor, benzinedampen en het opzwepende geluid van een hitsige turbomotor heeft de nieuwste Porsche niet meer. Die sensaties zijn verleden tijd bij Porsches nieuwe vierdeurs sportcoupé, de Taycan want heeft alleen maar elektromotoren.